معاون سیاسی وزیر کشور:

جامعه ۹۰ میلیونی ایران را نمی‌توان خط‌کشی سیاسی، مذهبی یا جناحی کرد

معاون سیاسی وزیر کشور:

جامعه ۹۰ میلیونی ایران را نمی‌توان خط‌کشی سیاسی، مذهبی یا جناحی کرد
معاون سیاسی وزیر با بیان اینکه جامعه ۹۰ میلیونی ایران را نمی‌توان خط‌کشی سیاسی، مذهبی یا جناحی کرد، گفت: انتظار ما این است که رسانه‌ شوراها را به زندگی روزمره مردم پیوند بزند و میدان را برای حضور زنان و جوانان باز کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، زینی‌وند معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور در جلسه معاون و مدیران کل صدا و سیمای استان‌های سراسر کشور در مشهد مقدس، گفت: امروز با تغییرات نسلی مواجهیم بطوریکه در یک خانواده، نگاه و رفتاران فرزندان در سنین مختلف با هم متفاوت است.
وی افزود: بخشی از این تفاوت ناشی از کوتاهی ما در حوزه هویت‌یابی و هویت‌سازی نسل‌هاست و بخش دیگر به این برمی‌گردد که هویت نسل جدید از فضای مجازی گرفته می‌شود؛ فضایی که اغلب ما نسبت به آن بی‌اطلاعیم.

رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: سیاست‌های محدودکننده هم کارکرد خود را از دست داده‌ است و امروز مانعی برای دسترسی به این فضا وجود ندارد و با نوع مدیریتی که شده فضا بدتر هم شده است. بنابراین در انتخابات بایستی این واقعیت نسلی را بپذیریم و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم.

زینی‌وند با تأکید بر وجود فصل‌های مشترک میان همه نسل‌ها گفت: در کنار تفاوت‌ها در نسل های جدید، فصول مشترکی وجود دارد که می‌تواند بر آن ها تمرکز داشت. مهم‌ترین آن، باور واقعی مردم به بی‌طرفی است؛ بی‌طرفی‌ای که باید در رفتار وزارت کشور، مجریان انتخابات و رسانه به‌صورت ملموس احساس شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور با تأکید بر نقش موثر رسانه ملی بیان کرد: باور دارم اگر وزارت کشور و رسانه‌ملی هم‌افزا عمل کنند، با این همکاری می‌توان کشور را به یک نشاط واقعی انتخاباتی و افزایش مشارکت رساند.

وی ادامه داد: مردم از جهت‌دهی انتخاباتی بیزارند؛ آنچه از رسانه انتظار دارند آگاهی‌بخشی است و این موضوع برای ما به‌عنوان برگزارکننده انتخابات یک اصل خدشه‌ناپذیر است.

وی افزود: سیاست قطعی وزارت کشور، راهبرد وزیر کشور و ستاد انتخابات، عدالت مطلق در برگزاری انتخابات است؛ برای ما هیچ تفاوتی ندارد حزبی که به رئیس‌جمهور نزدیک است یا حزبی که رقیب او بوده، همه باید از فرصت برابر برخوردار باشند و این اصل باید در عدالت رسانه‌ای بیش از هر جای دیگر دیده شود.

معاون سیاسی وزیر کشور با هشدار نسبت به هیجان‌سازی انتخاباتی گفت: ما باید شور انتخاباتی ایجاد کنیم، اما نباید فضا را هیجانی و جناحی کنیم؛ زیرا مردم هرگونه تمایل یا جهت‌گیری به نفع یک جریان را متوجه و پس می زنند.

زینی‌وند ادامه داد: جامعه ۹۰ میلیونی ایران را نمی‌توان خط‌کشی سیاسی، مذهبی یا جناحی کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانون اساسی گفت: انتصاب برخی استانداران از میان اهل سنت و برخی قومیت ها در این دوره نشان داد که ساختار حکمرانی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرفیت پذیرش همه مردم را بدون خط‌کشی مذهبی و سیاسی دارد و همین رویکرد موجب افزایش سرمایه اجتماعی شد؛ سرمایه‌ای که در جنگ اخیر، نقش خود را نشان داد.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که رسانه‌ شوراها را به زندگی روزمره مردم پیوند بزند. باید از چهره‌ها و گفتمان‌های تکراری عبور کرد و میدان را برای حضور زنان و جوانان باز کنیم؛ اگر بتوانیم سهم زنان و جوانان را در میان نامزدهای شوراها افزایش دهیم، بدون تردید مشارکت عمومی رشد خواهد کرد.  

رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: در کشور ۳۹ هزار و ۸۸۰ شورا داریم که در ۴۱ هزار و ۵۷۳ شهر و روستا تشکیل شده‌اند و مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل شوراها به ۱۹۱ هزار و ۸۲۸ نفر می‌رسد؛ اما در طول پنج سال گذشته فقط ۱۹ شورا منحل شده و تنها ۹۴ عضو شورا سلب عضویت شده‌اند.

زینی‌وند ادامه داد: با وجود این آمار، اما دشمن با بمباران خبری خود تلاش دارد شوراها را به‌صورت کلی فاسد، رانت‌خوار یا ناکارآمد معرفی می‌شوند، که این جفا و ظلم آشکار به کشور و مردم است.

وی خاطر نشان کرد: ما در کشور، شوراهای موفق بسیاری داریم که در توسعه مشاغل خانگی، مبلمان شهری، نشاط اجتماعی، فضای سبز و برگزاری مناسبت‌های ملی و مذهبی نقش مؤثر داشته‌اند که دیده شدنشان در قاب رسانه ملی اقدام خوبی است.

زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبات قانونی بیان کرد: یکی از درخواست‌های جدی ما از نمایندگان مجلس، اصلاح ماده ۶۴ قانون شوراهاست تا برای داوطلبانی که در استان‌ها رد صلاحیت می‌شوند، امکان اعتراض در سطح ملی ایجاد شود؛ این یک مطالبه عمومی است و رییس مجلس و رییس هیئت نظارت نیز بر آن صحه گذاشتند.

کیخا معاون امور استان‌های رسانه ملی هم در این نشست با اشاره به برنامه‌های این معاونت درباره انتخابات گفت: برنامه «ایران جان» تاکنون در ۶ استان اجرا و برای سایر استان‌ها هم برنامه‌ریزی شده است؛ این مدل در سطح شهرستان‌ها هم اجرا شده است. وی همچنین از تولیدات نمایشی جدید با موضوع انتخابات و اربعین نیز خبر داد.

حمید خواجه نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور نیز در این نشست با بیان اینکه رویکرد این وزارتخانه تعامل حداکثری با سازمان صداوسیما است افزود: رویداد «ایران جان» که تاکنون شش استان را پوشش داده، به معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های استان‌ها می‌پردازد و این اقدامی ارزشمند و درخور تقدیر است.

وی تصریح کرد: در تعامل با معاونت امور استان‌های صداوسیما، در نظر داریم به صورت هدفمند به فرصت‌های سرمایه‌گذاری و شعار سال و روند پیشرفت طرح‌های عمرانی استان‌ها که جزو شاخص‌های ارزیابی استانداری‌های سراسر کشور است، بیشتر پرداخته شود.

وی خاطرنشان کرد: جلسات با معاونت‌های سیاسی و ستاد انتخابات رسانه ملی، صدا و مدیران شبکه‌های رادیویی با موضوع انتخابات پیش‌ِرو، پیش از نشست امروز برگزار شده است و این روند تداوم خواهد داشت.

چند تن از مدیران کل صدا و سیمای مراکز استان‌ها هم در این نشست نکاتی را بیان کردند.

