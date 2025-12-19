با حضور عارف و با هدف حل مشکل مسکن اساتید و نخبگان انجام شد
امضای تفاهمنامههای تامین اراضی و احداث مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاهها
جلسهای با هدف حل مشکل مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و با حضور معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و در این جلسه، تفاهمنامههای همکاری برای تأمین اراضی و احداث مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی میان وزارتخانههای راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد شد.
به گزارش ایلنا، تفاهمنامههایی که به امضای فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حسین سیمایی صرّاف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید، در چارچوب اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین در راستای سیاستهای دولت چهاردهم، با هدف رفع مشکلات اقشار فرهیخته دانشگاهی و کارکنان در حوزه مسکن منعقد شده است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در این جلسه با تاکید بر تامین معیشت و مسکن اساتید دانشگاهی به ویژه اساتید جوان برای ماندگاری آنان در کشور تصریح کرد: دولت چهاردهم حل مشکل مسکن و تامین زندگی در شأن جامعه دانشگاهی را در اولویت اقدامات خود قرار داده است.
همچنین در این جلسه گزارشی از اهم اقدامات در خصوص تامین اراضی مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان آنان در استانها ارائه و طرحهای مربوط به توسعه اراضی و ساخت مسکن در پارک فناوری پردیس نیز بررسی و تصمیمگیری شد.