به گزارش ایلنا، تفاهم‌نامه‌هایی که به امضای فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حسین سیمایی صرّاف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید، در چارچوب اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم، با هدف رفع مشکلات اقشار فرهیخته دانشگاهی و کارکنان در حوزه مسکن منعقد شده است.