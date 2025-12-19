معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری:
نقد گذشته لازم است اما به شرط ادب
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری گفت: هیچ دولتی عاری از خطا و مصون از انتقاد نیست، بلکه نقد عالمانه گذشته، لازم و راهگشای آینده است اما ادب شرط نخست آداب نقد است.
به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«وفاق یعنی تلاش برای مفاهمه و اجماع بر مصالح عمومی در مقابل منافع حزبی و جریانی و شخصی. یکی از لوازم آن پرهیز از خشونت کلامی و بداخلاقی و توهین است.
هیچ دوره و دولتی عاری از خطا و مصون از انتقاد نیست، بلکه نقد عالمانه گذشته لازم و راهگشای آینده است؛ اما ادب شرط نخست آداب نقد است.»