روایت قدرت بدون صداقت برای مردم مفهومی ندارد

وی با بیان اینکه یک جنگ تمام عیار در حوزه نظامی، سیاسی، روایت و رسانه را پشت سر گذاشتیم، یادآور شد: همگی تجربه مقابله با رژیم صهیونیستی را داریم و وقتی در حوزه اطلاع‌رسانی و ارتباطات صحبت می‌کنیم باید با مختصات پسا جنگ باشد. فشارها و فضاهای سنگینی که هنوز علیه کشور ما وجود دارد را باید دقیق بدانیم.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت ادامه داد: جنگ به همه سیاست گذاران و سیاستمداران ما یادآوری کرد که حوزه اطلاع رسانی، کالای استراتژیک و ظرفیت بزرگی است که در کنار تمام رشادت های نظامی، اقدامات سیاسی و مدیریتی جایگاه ویژه ای دارد و اقدامات روابط عمومی دستگاه‌های در ایام جنگ ۱۲ روزه قابل تقدیر و ستایش است. از نگاه مردم دولت در ایام جنگ برای حفظ زیرساخت ها، تداوم خدمت رسانی در حوزه‌های سلامت و انرژی و توزیع کالا و در کل نظام اجرایی و خدمت رسانی عملکرد موفقی را داشته است.

گلزاری با بیان اینکه امروز به دلیل برخی کمبودها و نارسایی‌ها در نقطه‌ای قرار داریم که کار در حوزه اطلاع رسانی بسیار سخت شده است؛ ادامه داد: ما در شرایطی کار می‌کنیم و می‌خواهیم که پیشرفت های کشور و اقدامات دولت و دستگاه‌ها را تبیین کنیم که سختی‌های زیادی در زندگی مردم وجود دارد، با توجه به کمبودهایی که وجود دارد، اقدامات تبیینی و بیان پیشرفت ها برای افکار عمومی و مردم سخت شده است.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه سه جریان سیاسی و رسانه‌ای به گونه‌ای عمل می‌کنند که روابط عمومی‌ها را به سوی انفعال و یا نظاره گری سوق دهد، گفت: گروه اول مجموعه جریان‌های رسانه‌ای معاندین نظام و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور با همه وجود پمپاژ ناامیدی و سیاه‌نمایی می‌کنند و تلاش دارند روان مردم را بهم بریزند. گروه دوم جریان‌هایی هستند که حیات اجتماعی و سیاسی خود را در اختلاف‌ها، شکاف ها و دمیدن در مشکلات می‌بینند. آنها حتی گاهی اوقات بین منافع ملی و رفتار سیاسی خود نمی‌توانند تفاوت قائل شوند. برای مثال رئیس‌جمهور به سفر خارجی می‌رود و این جریان تلاش می‌کند حتی در برابر روسای جمهور سایر کشورها نسبت ناروا به رئیس‌جمهور کشورمان بزنند. آنها حاضرند خود تحقیری برای ایران اتفاق بیفتد ولی شکاف‌های سیاسی باقی بماند. تلاش دارند مردم را از دولت چهاردهم ناامید کنند اما نتیجه این رفتار آسیب به کل حاکمیت سیاسی است.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه گروه سومی هم وجود دارد که افراد منتقد اما دلسوز و خوش سابقه ای هستند، اما گرفتار بحران تله محبوبیت شده‌اند، تصریح کرد: در تله محبوبیت افراد سعی دارند خود را هم‌سو با موج‌های ایجاد شده در جامعه قرار دهند تا میزان محبوبیت خود را متناسب با ترندها و لایک ها افزایش دهند. درحالی که سابقه و انتظار از این افراد، تحلیل‌های عقلانی و رفتارهای عمیق است. به همین دلیل آنها هرکدام اصرار بر بیان کمبودها دارند و در چرخه تولید ناامیدی قرار می گیرند.

ایجاد امید وظیفه اصلی دولتمردان است

گلزاری افزود: البته ایجاد امید وظیفه اصلی دولتمردان است که باید با اقدامات خود امیدواری را در جامعه افزایش دهند. در چنین شرایطی کار روابط عمومی بی‌نهایت سخت می‌شود. تمام این جریان ها روابط عمومی ها را به سمت نظاره گر بودن و سایه نشین شدن سوق می دهد پس در چنین موقعیتی تلاش برای بیان اقدامات موثر و افزایش امید واقعی نه کاذب، یک جهاد اکبر است.

گلزاری با اشاره به این نکته که مقام معظم رهبری در حوزه روایت و رسانه همیشه با حساسیت نکاتی را فرموده‌اند، گفت: در میلاد حضرت زهرا (س) ایشان از لزوم تغییر آرایش تبلیغاتی و رسانه‌ای گفتند. به مناسبت روز بسیج نیز ایشان تاکید می‌کنند که در ایام جنگ با رژیم صهیونیستی حتی زاویه‌داران با نظام نیز در کنار نظام قرار گرفتند و اتحادی عمومی در کشور پدید آمد و بر حفظ و تقویت اتحاد ملی تصریح می‌کنند.

تغییر آرایش رسانه‌ای باید به سمت امیدآفرینی و افزایش وحدت باشد

وی افزود: باید هر نوع فعالیت و کنش رسانه‌ای که منجر به کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و دور شدن مردم از نام بزرگ ایران شود، اجتناب کرد. باید آرایش رسانه‌ای در کشور به گونه ای تغییر کند که وحدت و امیدآفرینی دو رکن اصلی آن باشد.

گلزاری افزود: مقام معظم رهبری چندین سال است که بر مساله روایت قدرت تاکید دارند اما برخی آن را در تمام این سال‌ها به گونه ای برای مردم تفسیر کرده اند که حس غلو و باورناپذیری را بیشتر در مردم ایجاد کرده است. عده ای هم اعتراض می کنند که رئیس جمهور و دولتمردان چرا از مشکلات سخن می گویند و این با روایت قدرت ناسازگار است.

روایت قدرت بدون صداقت برای مردم مفهومی ندارد

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت تاکید کرد: روایت قدرت بدون صداقت برای مردم مفهومی ندارد. مردم بسیار هوشمندانه سخنان را بررسی می کنند. متوجه می‌شوند که در کجا غلو صورت گرفته، کدام کار نمایشی است و کدام رفتار خدمت صادقانه است. رئیس جمهور هم مشکلات را با مردم در میان می گذارد هم از راهکارها و راه‌حل‌ها می‌گوید. اتفاقا رهبری در سخنان خود در سالروز میلاد حضرت زهرا(س) فرمودند که کمبودها و مشکلات در سراسر کشور زیاد است اما کشور در حال حرکت، تلاش و پیشرفت است. اگر می‌خواهید به مردم بگویید که برنامه‌ای را انجام می‌دهید و مسیر پیشرفت را طی می‌کنید، باید درباره کمبودها نیز صادقانه با مردم سخن بگویید.

وی تصریح کرد: روایت قدرت واقعی بدون بیان کمبود و مشکلات؛ روایتی بدون صداقت است و اصلا بر دل نخواهد نشست و مورد باور قرار نخواهد گرفت. باید بدانیم اگر در دولت مشکلات را با مردم در میان می‌گذاریم از این جهت است که می‌دانیم مشکلات وجود دارند و معتقدیم باید مشکلات را با مردم درمیان گذاشت. صداقت را اگر از عنصر اطلاع رسانی حذف کنیم؛ مردم به قدری هوشمند هستند که کاملا متوجه سوء‌گیری در روایت می‌شوند.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت ادامه داد: باید درباره پیشرفت ها و اقدامات بزرگ دولت در حوزه رفع ناترازی انرژی و عدالت آموزشی با مردم حرف زده شود. امروز دوستان گفتند که در خراسان رضوی به طور تقریبی هر روز یک مدرسه در روستاها ساخته شده است. باید در مورد اقدامات خود با مردم صحبت کنید.

در مصوبه بنزین با مردم بدون محرمانگی گفت و گو کردیم

گلزاری با اشاره به اجرای مصوبه بنزین در دولت گفت: بعد از حوادث تلخ آبان ۹۸ کشور در حوزه بنزین دچار انفعال و بحران تصمیم گیری شده بود و همین انفعال کشور را به نقطه ای رساند که ظرف شش سال از صادر کننده بنزین به واردکننده تبدیل شدیم.

وی با بیان اینکه مصوبه بنزین جزو معدود مصوبات در حوزه اصلاح قیمتی بود که محرمانگی نداشت، خاطر نشان کرد: این مصوبه در اختیار همه مردم قرار گرفت و گروه های مختلف همه اظهار نظر کردند. برخی گفتند مخالف هستیم و برخی گفتند این اصلا اصلاح قیمتی نیست چراکه عدد بالایی اصلاح نمی شود. برخی گفتند این مصوبه در مجلس دچار مشکل می‌شود. چون موضوع از محرمانگی خارج شد همه پیرامون مصوبه صحبت کردند و گفت‌وگوی اجتماعی و سیاسی درباره آن صورت گرفت. امروز دیگر اقناع دستوری نیست. اینکه با گروه‌های مختلف پشت درهای بسته گفت‌وگو کنیم و انتظار اقناع جامعه را داشته باشیم خطاست. ذی نفع اصلی مردم هستند که باید با آنها صادقانه گفت‌وگو کرد.

گلزاری خطاب به فعالین و مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجتماعی خراسان رضوی حاضر در نشست، گفت: از گروه های تخصصی می‌توان نظرات کارشناسی در جلسات گرفت. تمام جلسات با گروه‌های مختلف که از ماه‌ها قبل از اجرای مصوبه بنزین در سال ۹۸ صورت گرفته بود یک شبه فروریخت، چون نتوانستند ذی نفع اصلی را تشخیص دهند. حال آنکه امسال در موضوع بنزین ابتدا موضوع در میان خود مردم مطرح شد و سپس با گروه های کارشناسی و رسانه ای بحث های تخصصی صورت گرفت.

روابط عمومی ها نسبت به صدای بی صدایان حساس باشد

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به لزوم شنیدن صدای مردم افزود: در همین مصوبه وقتی گفتگوی اجتماعی شکل گرفت برخی موارد اصلاح شد. در این مرحله پردازشگر روابط عمومی دستگاه اجتماعی باید قوی باشد، شما در روابط عمومی در نقش پردازشگر صدای مردم هستید. پردازش موضوع در گفتگوی اجتماعی و اصلاح آن به نفع مردم کار شما عزیزان است. باید با مردم مسائل را در میان بگذاریم، سخنان مردم را بشنویم و به نفع آن کار کارشناسی و اصلاحی صورت دهیم.

وی با بیان اینکه به تعبیر یکی از اساتید رفاه اجتماعی باید فرکانس گوش دولت نسبت به فقرا حساس باشد، تاکید کرد: روابط عمومی ها باید تلاش کنند تا به عنوان یک واحد استراتژیک در سازمان فرکانس گوش آن سازمان را به سمت جامعه و به خصوص جامعه کمتر برخوردار تنظیم کند. شما تنها موظف نیستید که اقدامات دستگاه خود را به افکار عمومی بدهید بلکه باید صدای گروه های کمتر شنیده و صدای بی صدایان را نیز به مدیران خود منتقل کنید.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به اهمیت پیام‌های مردمی ثبت‌شده در سامانه‌های ارتباطی دولت افزود: بررسی و تحلیل این پیام‌ها، اهمیت دادن به کارزارهای مختلف و بازخوردهای مردمی، می‌تواند نقش مهمی در ارزیابی عملکردها و اصلاح سیاست‌ها ایفا کند. باید فرایندی طراحی کرد دغدغه های مردمی که از طریق ارسال پیام یا جمع آوری امضا در کارزار است به مدیران و تصمیم سازان منتقل شود.

رسانه یار استراتژیک روابط عمومی است

گلزاری در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه رسانه‌ها یار استراتژیک و دوستان صمیمی روابط عمومی ها هستند، تاکید کرد: به هیچ عنوان در تعامل با رسانه نباید دچار یک اختلاف و درگیری شدید شویم. لذا نگاه شما در روابط عمومی ها، نگاه کلان در حمایت از رسانه ها باید باشد. به هیچ وجه نباید رسانه‌ها را به موافق دولت یا مخالف دولت تقسیم کنید چون هرکدام از آنها بخشی از صدای جامعه هستند. البته طبیعی است که برای رساندن پیام خود دست به انتخاب بزنید اما تقسیم بندی های گذشته را کنار بگذارید. چراکه هر صدایی که از سمت جامعه شنیده شود در مسیر ارتباطی دولت باید ارج نهاد. باید صدای منتقد را شنید. با رسانه ها سعی کنید در تعامل باشید و از رویکرد تقابلی پرهیز کنید.

باج نیوزها قلب های مریض و جیب های سوراخ دارند

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت افزود: به همان میزان که باید با رسانه‌های رسمی حسن خلق و همکاری داشته باشید، باید مقابل باج نیوزها بایستید. باج نیوزها سیری ناپذیر هستند. در هر جایی که فعالیت می‌کنید ارتباط جدی با رسانه‌های رسمی و نامدار استان داشته باشید اما به همان میزان جدیت در مقابل با باج نیوزها بایستید چرا که سودی برای شما نخواهد داشت و آبروی شما را می برند اما کار شما را پیش نخواهند برد. آنها قلب های مریض و جیب‌های سوراخی دارند.

شبکه یکپارچه روابط عمومی ها از مرز تا مرکز ایجاد می شود

وی درباره شبکه متمرکز اطلاع رسانی با عنوان «از مرز تا مرکز» افزود: ناهماهنگی پیام، ضعف هماهنگی ارکان، افت ارتباط عمومی، نبود نظام داده محور و عدم استفاده از تجارب جهانی پنج مشکلی است که ارتباطات دولتی ا دچار مشکل کرده است. این مسائل ما را به سمتی برد که فرآیند متفاوتی طراحی کنیم تا ارتباطات اثربخش برای دولت داشته باشیم.

گلزاری با تأکید بر اهمیت شبکه‌سازی و شکل‌گیری نظام ارتباطی منسجم در سطح ملی گفت: طراحی شبکه متمرکز ارتباطی دولت با شهروندان یکی از محورهای اصلی کار است و این ظرفیت با هم‌افزایی استان‌ها قابل عملیاتی شدن است. لذا با کمک و تلاش همه استان ها این شبکه سازی صورت خواهد گرفت.

گلزاری در پایان سخنان خود خطاب به حاضرین در جمع گفت: من تمام پیام‌های سامانه "سامد" (مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری) از ابتدای امسال برای خراسان رضوی را جمع آوری کرده بودم. حتما به کارزارها اهمیت دهید. در استان شما کارزارهای وجود دارد که ناگهان چندین هزار امضا جمع می‌کند. مکانیزمی برای این امور طراحی کنید تا اینطور نباشد که دغدغه های مردمی جمع آوری اما فراموش شود.