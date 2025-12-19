خبرگزاری کار ایران
واکنش بقایی به تحریم قضات دیوان کیفری بین‌المللی از سوی آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به تحریم قضات دادگاه لاهه، نوشت: آمریکا به دنبال مصونیت‌بخشی ظالمانه و عریان به جنایتکاران جنگی تحت تعقیب است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به ادامه حمایت آمریکا از بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی در قبال جنایات فجیع ارتکابی در فلسطین اشغالی و منطقه نوشت: در حالی که جنایتکاران جنگی و نسل‌کش آزادانه به ارتکاب جنایات علیه بشریت ادامه می‌دهند، وزارت خارجه آمریکا کارزار ارعاب و تحریم کسانی که به دنبال پاسخگو کردن این جنایتکاران هستند را تشدید می‌کند. این کار یعنی مصونیت‌بخشی ظالمانه و عریان به جنایتکاران تحت تعقیب: نوعی تباهی اخلاقی آشکار.

گفتنی است، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا از اعمال تحریم علیه دو قاضی دیوان کیفری بین‌المللی از گرجستان و مغولستان به دلیل آنچه «پیگرد غیرقانونی اتباع اسرائیلی» خوانده شد، خبر داد.

