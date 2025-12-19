دکتر مومنی که از جلسه ویژه بررسی آخرین اقدامات انجام شده در این زمینه با شبکه خبر گفت‌وگو می‌کرد، افزود: خوشبختانه با وجود بارش‌ بسیار قابل توجه نزولات آسمانی در چند استان جنوبی، به دلیل هماهنگی، همکاری و همدلی میان دستگاه‌ها و همراهی مردم، حوادث، سوانح و خسارت‌ها به حداقل ممکن رسید.

وزیر کشور با تأکید بر اصول مدیریت بحران بیان کرد: در بحران‌ها مهم‌ترین مؤلفه‌ها پیش‌بینی، پیشگیری و اقدامات پیش‌دستانه است. بر همین اساس از قبل مرخصی‌ها لغو شد، دستگاه‌های امدادی در آماده‌باش کامل قرار گرفتند، رودخانه‌ها لایروبی شد و در نقاط پرخطر تمهیدات لازم اتخاذ شد که خوشبختانه این اقدامات به‌خوبی انجام گرفت.

مومنی ادامه داد: ستاد مدیریت بحران و همه دستگاه‌های عضو این ستاد واقعاً مجاهدانه پای کار بودند و اطلاع‌رسانی بسیار مناسبی نیز از سوی صداوسیما و سایر رسانه‌ها انجام شد که این موضوع نقش مهمی در کاهش خسارت‌ها داشت.

وی با اشاره به اولویت‌های مدیریت بحران گفت: در گام اول، حفظ و نجات جان مردم مهم‌ترین اولویت است و پس از آن به خسارت‌های مالی رسیدگی می‌شود. خوشبختانه با تدابیر اتخاذشده، خسارت‌ها حداقلی بوده و درباره خسارت‌های مالی، برآوردها از فردا انجام و پس از آن اقدامات جبرانی آغاز خواهد شد.

وزیر کشور تصریح کرد: همواره تأکید کرده‌ایم که خسارت مالی قابل جبران است، اما خسارت جانی جبران‌پذیر نیست و حتی یک مورد از دست دادن جان هم زیاد است. از هموطنان عزیز درخواست می‌کنیم تا پایان شرایط هشدار، از ترددهای غیرضروری، توقف و فیلم‌برداری در کنار سیلاب‌ها و عبور از مسیرهای پرخطر خودداری کنند.

مومنی همچنین با اشاره به آثار مثبت بارش‌ها گفت: ذخایر خوبی در پشت سدهای استان‌های جنوبی ایجاد شده که این بارندگی‌ها نعمات فراوانی به همراه دارد. همچنان با کاهش شدید دما مواجه هستیم که در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: از مردم عزیز درخواست می‌کنیم با مدیریت مصرف انرژی، به‌ویژه گاز، به عبور ایمن از این شرایط کمک کنند. مردم ما همیشه نشان داده‌اند که در شرایط سخت در کنار یکدیگر هستند.

وزیر کشور در پایان تأکید کرد: با آمادگی کامل دستگاه‌ها و همکاری مردم، تلاش می‌کنیم هیچ‌گونه قطعی آب، برق و گاز رخ ندهد و امیدواریم تا پایان شرایط اضطراری، شاهد هیچ حادثه جانی در کشور نباشیم.