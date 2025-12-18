خبرگزاری کار ایران
ایروانی خواستار تداوم اقدامات مقامات سوری در جهت صیانت از حقوق اقلیت‌ها شد

نماینده ایران در سازمان ملل گفت که اقدامات رژیم اسرائیل در سوریه نه دفاعی و نه اتفاقی است؛ بلکه بخشی از راهبردی عامدانه برای تثبیت اشغال، تجزیه سوریه و تضعیف انسجام ملی آن از طریق سوءاستفاده از تفاوت‌های قومی و فرقه‌ای و ترویج دستورکارهای تجزیه‌طلبانه به‌شمار می‌رود، چنین رفتاری تهدیدی مستقیم علیه صلح و امنیت منطقه‌ای محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا، امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت پیرامون وضعیت در سوریه با اشاره به بازدید اخیر اعضای شورای امنیت از سوریه و لبنان که به ابتکار الجزایر، دانمارک و اسلوونی انجام شد و نیز گزارشی که امروز ارائه شد اظهار کرد: امیدواریم این سفر به نتایج عینی و مؤثر از سوی شورای امنیت، علی‌الخصوص در جهت واداشتن رژیم صهیونیستی به پایان اشغالگری و توقف فوری اقدامات غیرقانونی‌اش، منجر گردد.
نماینده کشورمان در سازمان ملل در نیویورک در ادامه در خصوص وضعیت سوریه، نکات زیر را مطرح کرد:

 

نخست، یک سال از تشکیل دولت موقت سوریه می‌گذرد. طی این مدت، گام‌های گذار مهمی از سوی دمشق برداشته شده است. با این حال، مردم سوریه همچنان با دشواری‌های حاد اجتماعی، بشردوستانه، اقتصادی و امنیتی مواجه‌اند. تداوم فعالیت گروه‌های مسلح خارج از کنترل مقامات سوری که با اعمال خشونت‌های خودسرانه علیه غیرنظامیان و نقض حقوق اقلیت‌ها توأمان بوده است، همچنان به‌شدت نگران‌کننده بوده و تهدیدی جدی علیه صلح، ثبات و انسجام ملی به‌شمار می‌رود.

حوادث اندوهبار رخ‌ داده طی سال گذشته در مناطق ساحلی و در استان سویدا، ضرورت فوری اعاده اقتدار کامل دولت، استقرار حاکمیت قانون و جلوگیری از سوء‌استفاده از شکاف‌های فرقه‌ای و اجتماعی برای اهداف خشونت‌بار را برجسته می‌سازد. در این چارچوب، تصمیم دولت موقت سوریه برای ایجاد سازوکارهای ملی به‌منظور تحقیق پیرامون حوادث مناطق ساحلی و جرائم ارتکابی در سویدا و پاسخگو ساختن عاملان آن‌ها را مورد توجه قرار می‌دهیم.

دوم، احیای مجدد تروریسم همچنان تهدیدی خطیر و فوری علیه سوریه و کل منطقه به‌شمار می‌رود. ظهور دوباره و افزایش توان عملیاتی داعش، از جمله حملات تروریستی اخیر، یادآور ماهیت ماندگار و ریشه‌دار این تهدید است. جمهوری اسلامی ایران تروریسم را در تمامی اشکال و مظاهر آن قاطعانه محکوم می‌کند و مجدداً تأکید می‌کند که مقابله با تروریسم باید جامع، غیرگزینشی و کاملاً منطبق با حقوق بین‌الملل بوده و با احترام کامل به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه صورت پذیرد.

سوم، دیگر تحولات میدانی از جمله بازگشت بیش از یک میلیون پناهنده و نزدیک به دو میلیون آواره داخلی به مناطق محل سکونت خود و همچنین کاهش برخی تحریم‌ها و بهبود دسترسی‌های بشردوستانه را نیز مورد توجه قرار می‌دهیم؛ این تحولات هرچند امیدوارکننده است، اما وضعیت همچنان شکننده باقی مانده است. طی سال گذشته، رژیم صهیونیستی استفاده غیرقانونی خود از زور را تشدید کرده، حضور نظامی‌اش را گسترش داده و سیاست‌هایی را در پیش گرفته است که هدف آن‌ها تحکیم و عادی‌سازی اشغال سرزمین‌های سوریه است.

تجاوز غیرقانونی رژیم صهیونیستی به شهرک بیت‌جن در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ را به‌شدت محکوم می‌کنیم؛ تجاوزی که طی آن نیروهای تروریستی رژیم اسرائیل ۱۳ غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، را به قتل رساندند، ده‌ها تن را مجروح کردند و با گلوله‌باران عامدانه و کورکورانه منازل مسکونی، ساکنان منطقه را به‌زور آواره ساختند.همان‌گونه که در نامه مورخ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ نماینده دائم جمهوری عربی سوریه خطاب به دبیرکل و رئیس شورای امنیت تصریح شده است، این حمله جنایت‌بار وفق حقوق بین‌الملل یک جنایت جنگی فاحش محسوب می‌شود. این تجاوز و مقاومت ساکنان محلی در برابر تجاوزگری رژیم اسرائیل با حمایت دولت موقت سوریه، پیامدهای اجتناب‌ناپذیر و بی‌ثبات‌کننده اشغال طویل‌المدت و تکرار مداوم اقدامات تجاوزکارانه را به‌روشنی آشکار می‌سازد.

اقدامات رژیم اسرائیل نه دفاعی است و نه اتفاقی؛ بلکه بخشی از راهبردی عامدانه برای تثبیت اشغال، تجزیه سوریه و تضعیف انسجام ملی آن از طریق سوءاستفادهاز تفاوت‌های قومی و فرقه‌ای و ترویج دستورکارهای تجزیه‌طلبانه به‌شمار می‌رود. چنین رفتاری تهدیدی مستقیم علیه صلح و امنیت منطقه‌ای محسوب می‌شود.
شورای امنیت نمی‌تواند در برابر این نقض‌ها منفعل باقی بماند. تأکیدات صرف بر حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، چنانچه با اقدامات عینی و مؤثر برای واداشتن رژیم اشغالگر صهیونیستی به تبعیت همراه نباشد، از منظر حقوقی تهی و به الفاظی توخالی تقلیل می‌یابد.

تداوم انفعال، سکوت گزینشی، یا حمایت سیاسی از رژیم اسرائیل توسط یکی از اعضای دائم این شورا صرفاً به عادی‌سازی و مشروعیت‌بخشی به اشغالگری و اقدامات تجاوزکارانه آن منجر شده و قطعنامه‌های شورای امنیت را بی‌اثر و غیرقابل اجرا می‌سازد.

چهارم، از آغاز فرآیند گذار سیاسی در سوریه، جمهوری اسلامی ایران به‌گونه‌ای مسئولانه و منسجم عمل کرده و همواره از حاکمیت، وحدت، تمامیت ارضی سوریه و اراده آزادانه ابرازشده ملت آن کشور حمایت کرده است. ایران، به‌عنوان همسایه‌ای هم‌مرز، ثبات و تمامیت ارضی سوریه را عنصری اساسی برای صلح و امنیت منطقه‌ای تلقی می‌کند.
عمیقاً بر این باوریم که پرداختن مؤثر به چالش‌های سوریه، پیش و بیش از هر چیز، مستلزم پایان فوری به تجاوزات و اشغالگری رژیم صهیونیستی؛ اجرای تلاش‌های کارآمد، اصول‌مند و غیرگزینشی در مقابله با تروریسم؛ و تداوم اقدامات مقامات سوری در جهت صیانت از حقوق اقلیت‌ها و پیشبرد یک فرآیند سیاسی واقعاً فراگیر است که امکان مشارکت معنادار تمامی مؤلفه‌ها و اقشار جامعه سوری را فراهم آورد.
جمهوری اسلامی ایران به حمایت خود از سوریه‌ای مستقل، باثبات و امن و نیز ادغام دوباره آن در جامعه بین‌المللی ادامه خواهد داد.

