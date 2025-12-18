نیروی زمینی سپاه قهرمان مسابقات طب رزم کل سپاه شد
پس از دو روز رقابت فشرده تیمها در مسابقات طب رزم سپاه نیروی زمینی سپاه قهرمان شد.
به گزارش ایلنا، آیین اختتامیه مسابقات طب رزم سپاه با حضور سرهنگ پاسدار رسول صادق معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه و فرمانده قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه به میزبانی بهداری رزمی جنوب با شرکت ۱۲ تیم منتخب طب رزم سپاه پاسداران متشکل از نیروهای قدس، هوافضا، بسیج و سپاههای استانی، دریایی و نیروی زمینی، از ۲۵ تا ۲۷ آذرماه در بیمارستان صحرایی امام حسین علیهالسلام برگزار شد.
در این دوره از رقابتها، ۱۲ تیم ۱۶ نفره از مجموعه نیروهای سپاه و سپاههای استانی بر اساس آمایش سرزمینی شرکت داشتند. ترکیب هر تیم متشکل از ۲ پزشک، ۲ پرستار، ۳ کاردان فوریتهای پزشکی، ۴ پزشکیار و ۴ نفر متخصص خودامدادی و دگرامدادی بود. بر اساس سناریوهای تعریفشده، عملیات کامل امداد از نخستین لحظات حضور در صحنه یک انفجار تا انتقال مصدوم به پست اورژانس، بهصورت عملی شبیهسازی و اجرا گردید.
سرهنگ پاسدار رسول صادق معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه در آیین اختتامیه این دوره از مسابقات اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رویکرد جدید استفاده از علوم و فناوریهای نوین در طب رزم، به دنبال ارتقاء آموزشهای کارکنان در حوزههای درمانی و بهداشتی و کسب تجارب نوین در حوزه سلامت و بهبود مولفههای امدادرسانی از طریق شبیهسازی صحنههای نبرد است.
وی افزود: تیم برتر این دوره از مسابقات به رقابتهای بینالمللی طب رزم اعزام خواهد شد.
سردار سرتیپ پاسدار احمد خادم سیدالشهداء فرمانده قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه نیز طی سخنانی با بیان وضعیت درمانی از دوران دفاع مقدس تا کنون ابراز کرد: نیروی زمینی سپاه با برگزاری رزمایشهای مختلف پزشکی و مسابقات طب رزم در رستههای مختلف نظامی از جمله توپخانه، زرهی، پیاده، تکاور، نیرو مخصوص و دیگر رستهها به صورت تخصصی، علمی و تجربی، طب رزم و زنجیره درمان را دنبال میکند.
وی افزود: به برکت خون مطهر شهدا و رشادتهای رزمندگان حوزه بهداری رزمی سپاه، سطح توانمندی کارکنان بهداشت و درمان سپاه به جایی رسیده که با بهرهمندی از هوش مصنوعی و جدیدترین روشهای پزشکی و امدادی به سطح بسیار خوبی از لحاظ کاهش تلفات انسانی و مداوای سریع مجروحان دست یافته است.
در پایان این دوره از مسابقات، نیروی زمینی سپاه قهرمان مسابقات طب رزم سپاه شد، تیم سپاههای استانی غرب کشور متشکل از استانهای ایلام، همدان، لرستان، کرمانشاه و خوزستان به نایبقهرمانی دست پیدا کرد و تیم نیروی دریایی سپاه به رتبه سوم این مسابقات رسید.