پزشکیان وارد تهران شد
رئیسجمهور، شامگاه امشب پس از سفری یک روزه و حضور در استان خراسان جنوبی و دیدار با اقشار مختلف مردم، وارد تهران شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، رئیسجمهور پزشکیان، شامگاه امشب (۲۷ آذر ۱۴۰۴) پس از پایان برنامههای فشرده سفر یک روزه خود به استان خراسان جنوبی و افتتاح ۲واحد تولیدی در خراسان جنوبی و امضای دو تفاهمنامه مهم اقتصادی وارد تهران شد.
با ورود رئیسجمهور به تهران، شانزدهمین سفر استانی دولت وفاق ملی به پایان رسید.
محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور و محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور از همراهان پزشکیان در این سفر بودند.