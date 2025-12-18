پزشکیان وارد تهران شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهور پزشکیان، شامگاه امشب (۲۷ آذر ۱۴۰۴) پس از پایان برنامه‌های فشرده سفر یک روزه خود به استان خراسان جنوبی و افتتاح ۲واحد تولیدی در خراسان جنوبی و امضای دو تفاهمنامه مهم اقتصادی وارد تهران شد.