محمدجعفر قائم‌پناه در این نشست با اشاره به شرایط انتخابات در خراسان جنوبی گفت: کار انتخاباتی در این استان با توجه به زمینه غالب اصولگرایی بسیار سخت بود؛ به‌ویژه آنکه یکی از چهره‌ها اگر در انتخابات پیروز می‌شد، به اعتقاد ما کشور با چالش‌های جدی داخلی و خارجی، از جمله تنش با کشورهای همسایه، روبه‌رو می‌شد.

وی با بیان اینکه ساختار قدرت در کشور پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، تصریح کرد: شفاف بگویم، برخی چهره‌ها همچنان در قدرت حضور دارند و حامی اصلی دولت تاکنون نیز مقام معظم رهبری بوده است و بدون حمایت ایشان دولت امکان ادامه مسیر نداشت.

فلذا از نگاه من، نسخه اصلی نجات کشور در شرایط فعلی، رهبری بوده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر رویکرد دولت نسبت به جامعه گفت: ما با سبک زندگی مردم کاری نداریم، اما کسانی که در انتخابات رأی نیاوردند، مسیر دیگری را دنبال می‌کنند و هر کاری برای ناامیدی مردم انجام می‌دهند. دولت به مردم از صمیم قلب اعتماد دارد و دکتر پزشکیان نیز نشان داده که نه‌تنها دست مخالفان خود را می‌گیرد، بلکه از همراهی و کمک آنان نیز استقبال می‌کند.

قائم‌پناه با اشاره به دشواری‌های مسیر اصلاحات، به نقل از مرحوم سحابی گفت: صبر اصلاح‌طلبانه و تحمل حرکت تدریجی از گلوله خوردن سخت‌تر است و واقعاً همین‌گونه است؛ اصلاحات نیازمند صبر، تحمل و خون‌جگر خوردن است.

وی با درک گلایه‌ها و نارضایتی‌های حامیان دولت افزود: شما حق دارید ناراحت باشید، اما واقعیت‌های صحنه سیاسی کشور متفاوت است. دولت تمام توان خود را برای حل مشکلات به کار گرفته است. گاهی گفته می‌شود که دکتر پزشکیان باید استعفا دهد، اما سؤال اینجاست که در آن صورت سرنوشت ایران چه خواهد شد؟ نمی‌توان برای عافیت‌طلبی، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تقسیمات کشوری اشاره کرد و گفت: یکی از درخواست‌ها در این زمینه مطرح شده بود، اما خود دولت جلوی گسترش تقسیمات کشوری را گرفته است. ما به‌دنبال بزرگ‌تر کردن دولت نیستیم و حتی برنامه داریم دولت را کوچک‌تر کنیم.

قائم‌پناه همچنین از برنامه‌های دولت در حوزه انرژی خبر داد و اظهار داشت: هدف‌گذاری کرده‌ایم تا پیش از عید، تولید انرژی خورشیدی کشور به ۷ هزار مگاوات برسد که ان‌شاءالله محقق خواهد شد. دولت برای کنترل تورم، رفع ناترازی‌ها و حل مشکلات زیست‌محیطی برنامه دارد، اما باید پذیرفت که این مسائل زمان‌بر است.

وی در پایان با عذرخواهی از کاستی‌ها گفت: از شما می‌خواهیم کوتاهی‌های ما را ببخشید و مطمئن باشید دکتر پزشکیان فردی وطن‌پرست است و با تمام توان برای منافع کشور تلاش می‌کند.