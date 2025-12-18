اتصال خراسان جنوبی به کریدور شمال-جنوب اولویت راهبردی است

رئیس جمهور با تأکید بر مسئولیت دولت در برابر این همراهی مردمی اظهار داشت: دولت خود را در قبال مردم متعهد می‌داند و هر آنچه در توان دارد، برای رفع مشکلات و عبور از بحران‌ها به میدان آورده است. ما مصمم هستیم با کمک مدیران، مسئولان و مردم بر مشکلات موجود غلبه کنیم و باور دارم اگر دست به دست هم بدهیم و به دانشمندان، نخبگان، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان، نوآوران و خلاقان کشور اعتماد و برای آن‌ها مانع‌تراشی نکنیم، می‌توان بسیاری از مسائل را سریع‌تر و مؤثرتر حل کرد.

پزشکیان با اشاره به جلوه‌های مشارکت مردمی در این سفر، به‌ویژه در حوزه مدرسه‌سازی تصریح کرد: صحنه‌هایی که در مشارکت مردم برای ساخت مدارس شکل گرفته است، اشک شوق به چشم می‌آورد؛ از کودکان و زنان گرفته تا سالمندان، هرکدام به اندازه توان خود وارد میدان شدند و این مشارکت، امید و اعتماد به آینده را زنده می‌کند. همین الگو اگر در سایر عرصه‌ها نیز تکرار شود، می‌توان بر مشکلات فائق آمد.

رئیس جمهور با اشاره به جلسات مختلفی که در این سفر با مدیران، سرمایه‌گذاران و فعالان سیاسی برگزار شد، گفت: برخی از این جلسات چالشی بود، اما این طبیعی است و نگاه‌ها باید به هم نزدیک شود. انتظار من این است که مجموعه حاکمیت تحمل شنیدن نقد را داشته باشد؛ نقد منصفانه، مبتنی بر داده و همراه با راه‌حل. کسی که دلش برای این آب و خاک می‌سوزد، باید در کنار نقد، برای حل مشکل نیز به میدان بیاید.

پزشکیان با رد این ادعا که دولت برنامه ندارد، تأکید کرد: در حوزه انرژی، آب و سایر بخش‌ها، برنامه‌های دقیق و عملیاتی در حال اجراست. هدف ما صرفاً اصلاح وضع موجود نیست، بلکه حرکت به‌سمت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و استفاده از انرژی‌های پاک است. در کنار توسعه انرژی خورشیدی، کنترل گازهای همراه که سال‌ها بدون استفاده می‌سوختند، در دستور کار قرار گرفته و میلیاردها دلار اتلاف منابع در حال مهار است.

رئیس جمهور افزود: در حوزه آب نیز با مشارکت دانشگاهیان و بیش از ۸۰ استاد برجسته از رشته‌های مختلف از جمله اقتصاد، کشاورزی، محیط زیست، جامعه‌شناسی و مدیریت، برنامه‌ریزی جامع در حال انجام است تا مدیریت آب بر پایه نگاه علمی، اقتصادی و اجتماعی سامان یابد. این برنامه‌ها در حال نهایی شدن است و مبنای تصمیم‌گیری‌های آتی قرار خواهد گرفت.

پزشکیان با اشاره به مصوبات این سفر گفت: برای استان خراسان جنوبی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی و حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پیش‌بینی شده است. افزون بر این، نزدیک به ۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان در حال شکل‌گیری است که مجموع این ارقام به حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این مصوبات با امضای استاندار، معاونان اجرایی و برنامه و بودجه رئیس جمهور ثبت شده و دولت خود را متعهد به اجرای آن‌ها می‌داند.

رئیس جمهور تأکید کرد: رویکرد دولت امضای پروژه‌های نمایشی نیست و هر مصوبه‌ای که امضاء می‌شود، با ارزیابی‌های دوره‌ای پیگیری خواهد شد تا به نتیجه عملی برسد. بسیاری از مصوبات پیشین دولت در استان‌ها به طور کامل اجرایی شده‌اند و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.

پزشکیان با اشاره به اولویت اصلی استان گفت: تکمیل راه‌آهن و اتصال این استان به کریدورهای شمال-جنوب یک اولویت راهبردی است. این تصمیم صرفاً تصمیم دولت نیست، بلکه اراده حاکمیت برای تقویت کریدورهای ترانزیتی کشور است. اتصال خراسان جنوبی به این شبکه، نه‌تنها برای معادن و حمل‌ونقل داخلی، بلکه برای کشورهای منطقه از جمله قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و روسیه اهمیتی حیاتی دارد و می‌تواند مسیرهای تجاری منطقه را متحول کند.

رئیس جمهور افزود: در بودجه سال جاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای راه‌ها پیش‌بینی شده که حدود ۳ هزار میلیارد تومان آن به‌طور خاص به راه‌آهن اختصاص دارد. با این حال، با این ارقام امکان تکمیل کامل پروژه وجود ندارد و پیشنهاد ما تمرکز منابع است؛ به‌جای توزیع اعتبارات در پروژه‌های متعدد، همه منابع امسال در راه‌آهن متمرکز شود تا این مسیر طی یک سال به سرانجام برسد و سپس در سال‌های بعد سایر پروژه‌ها دنبال شود.

پزشکیان تصریح کرد: بدهی پیمانکاران این پروژه نیز در اولویت تسویه قرار دارد و با هماهنگی وزیر راه و شهرسازی، سازوکارهایی برای پرداخت مطالبات و افزایش انگیزه پیمانکاران در حال پیگیری است تا پروژه با سرعت بیشتری پیش برود.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تعاملات مرزی با افغانستان گفت: با اختیاراتی که به استانداران واگذار شده و پیگیری‌های انجام‌شده، تسهیل تعاملات مرزی، گمرکی و بازارچه‌ای در دستور کار است و هر جا نیاز به مجوزهای فرادستی یا همکاری مجلس باشد، دولت پیگیری خواهد کرد.

پزشکیان در پایان با قدردانی از صبوری مردم گفت: مشکلات معیشتی، گرانی و تورم واقعیت‌های امروز جامعه است و دولت منکر آن‌ها نیست. این شرایط می‌تواند آزمونی برای اصلاح مسیرهای گذشته باشد. اگر هر کس در جایگاه خود یک گام در اصلاح مصرف، صرفه‌جویی انرژی و همراهی با سیاست‌ها بردارد، می‌توان بسیاری از ناترازی‌ها را برطرف کرد. دولت برنامه دارد، اما بدون همراهی مردم موفق نخواهد شد. با همدلی، انصاف و مشارکت عمومی می‌توان آینده‌ای با عزت، عدالت و سربلندی برای ایران ساخت.