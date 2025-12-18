رئیس جمهور با اشاره به ضرورت اصلاح ترکیب مدیریتی و افزایش نقش‌آفرینی زنان در مدیریت‌ها افزود: حضور بانوان در ساختار مدیریتی استان باید تقویت شود تا ظرفیت آنان برای پیشبرد امور مورد استفاده قرار گیرد.

پزشکیان تصریح کرد: این جلسه، جلسه‌ای مدیریتی است و انتظار می‌رود مدیران با پذیرش مسئولیت، پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

رئیس جمهور با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین علی (ع) در نامه به مالک اشتر، معیار سنجش درست یا نادرست بودن عملکرد حاکمان را قضاوت مردم دانست و گفت: مردم همان‌گونه که عملکرد گذشتگان را می‌سنجند، امروز نیز کار ما را قضاوت می‌کنند و اگر نارضایتی وجود دارد، باید آن را در رفتار، تصمیم‌گیری و نوع برخورد خودمان جست‌وجو کنیم.

پزشکیان با تأکید بر دوطرفه بودن رابطه حکومت و مردم اظهار داشت: نه جامعه بدون مدیران صالح به صلاح می‌رسد و نه مدیران بدون مطالبه‌گری و همراهی مردم می‌توانند مسیر درست را طی کنند. به همین دلیل، دولت تلاش کرده است مردم را در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری مشارکت دهد و مدیریت را از تمرکزگرایی خارج کند.

رئیس‌جمهور با اشاره به واگذاری اختیارات به استان‌ها گفت: هرجا اختیار در دست دولت بوده، تا جای ممکن آن را به استان‌ها واگذار کرده‌ایم و در مواردی که نیازمند مجوز قانونی است، باید با همکاری مجلس مسیر را هموار کنیم. مدیران استانی باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام اختیار عمل داشته و در قبال نتایج تصمیمات خود پاسخگو باشند.

پزشکیان ادامه داد: برای حل مسائل پیچیده، صرفاً بیان مشکل کافی نیست؛ باید راه‌حل ارائه شود. به همین دلیل دانشگاه‌ها، متخصصان، انجمن‌های علمی و نهادهای مردمی در حوزه‌هایی چون آب، انرژی، محیط‌زیست، معدن، مدیریت محلی و مشارکت اجتماعی به‌صورت جدی درگیر شده‌اند و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه کار کارشناسی پیش می‌رود.

رئیس جمهور با اشاره به رویکرد محله‌محوری افزود: در این مسیر از ظرفیت روحانیت و مساجد نیز استفاده شده است، اما مسجد همه جامعه را پوشش نمی‌دهد و دولت موظف است همه مردم را ببیند. همه مردم «عیال‌الله» هستند و هیچ‌کس نباید به دلیل ظاهر، گرایش یا سبک زندگی از دایره خدمت‌رسانی خارج شود.

پزشکیان با یادآوری نقش تاریخی مساجد در جذب، تربیت و پناه دادن به جوانان تأکید کرد: هنر مدیریت دینی، جذب افراد گرفتار و مسئله‌دار است، نه طرد آنان. روحانیت باید طبیب روح و رفتار جامعه باشد و با زبان محبت، اصلاح را دنبال کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه وظیفه حاکمیت ارائه عادلانه خدمات به همه شهروندان است، تصریح کرد: ما مأمور به عدالت هستیم، نه سلیقه. هیچ‌کس حق ندارد به دلیل اختلاف‌نظر یا تفاوت، از عدالت عدول کند. این دستور صریح قرآن و سیره امیرالمؤمنین(ع) است.

پزشکیان با تأکید بر اینکه «مردم صرفا ارباب‌رجوع نیستند، بلکه صاحبان حق‌اند»، گفت: حتی اگر در برابر مطالبات مردم کاری از دست ما برنمی‌آید، باید با احترام و زبان خوش پاسخ آنان را بدهیم. بدرفتاری، زخم‌زبان و بی‌اعتنایی، سرمایه اجتماعی را از بین می‌برد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توصیه‌های اخیر رهبر معظم انقلاب درباره پرهیز از اسراف گفت: مصرف بالای انرژی یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات کشور است. اگر تنها ۱۰ درصد صرفه‌جویی کنیم، می‌توان روزانه ۹۰۰ هزار بشکه نفت را حفظ کرد؛ ظرفیتی که می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی را حل کند.

پزشکیان تأکید کرد: کشور ما فقیر نیست؛ روی گنج نشسته‌ایم، اما بد مصرف می‌کنیم. اصلاح الگوی مصرف از خود مدیران آغاز می‌شود و اگر این اصلاح صورت نگیرد، ناچار به چاپ پول، افزایش تورم و فشار بیشتر بر مردم خواهیم شد.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌ها افزود: منابع محدود است و نباید آن را خرد و پراکنده کرد. باید پروژه‌های حیاتی، مانند راه‌آهن و شاهراه‌های اصلی استان و کشور، با تمرکز منابع به سرانجام برسد تا سایر مسیرها نیز فعال شوند؛ همان‌گونه که در بدن انسان، تقویت شریان‌های اصلی موجب احیای سایر اندام‌ها می‌شود.

دکتر پزشکیان انرژی را اولویت نخست توسعه دانست و گفت: بدون انرژی، صنعت، تولید و اشتغال معنا ندارد. دولت با سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، به‌دنبال حل پایدار مشکلات گرمایش، سرمایش و ناترازی انرژی است؛ هر چند این مسیر نیاز به زمان دارد.

رئیس جمهور با قدردانی از همراهی مردم خراسان جنوبی اظهار داشت: صحنه‌های به نمایش درآمده از مشارکت مردمی در ساخت مدرسه، زیرساخت‌ها و کمک‌های داوطلبانه، یادآور روزهای دفاع مقدس است. این کشور با مردم اداره شده و بدون مردم هیچ بحرانی قابل حل نیست.

پزشکیان افزود: دولت برنامه دارد و اقدامات انجام‌شده در حوزه آب، انرژی، راه، آموزش و زیرساخت‌ها با عدد و رقم قابل ارائه است، اما برای بهتر شدن اوضاع، مشارکت عمومی ضروری است. هر خانواده با یک اقدام کوچک، مانند نصب پنل خورشیدی یا کاهش مصرف آب و برق، می‌تواند در حل بحران‌ها سهیم باشد.

رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر اصل انصاف گفت: اگر مردم ما را منصف ببینند، اعتماد می‌کنند و همراهی شکل می‌گیرد. همان‌گونه که شهید بهشتی گفته است، انصاف تمام دین است و اگر جامعه‌ای عادلانه رفتار کند، آن جامعه اسلامی است. امیدوارم به گونه‌ای کار کنیم که مردم بگویند مسئولان منصف‌اند.