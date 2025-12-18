به گزارش ایلنا،محمدباقر قالیباف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه نظارتی هفته آینده، اقدامات دولت در خصوص حفظ قدرت خرید مردم، نحوه اجرای طرح کالابرگ و مدیریت نوسانات ارزی را بررسی خواهد کرد.‌عملکرد وزرای امور اقتصادی، رفاه، جهاد، صنعت و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در موارد ذکر شده با حضور ایشان در صحن علنی زیر ذره‌بین قرار خواهد گرفت.

