قالیباف خبر داد:

اقدامات دولت در نحوه اجرای طرح کالابرگ در صحن سه‌شنبه مجلس بررسی می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی از نحوه اجرایی طرح کالابرگ توسط دولت در صحن روز سه‌شنبه خبر داد.

به گزارش ایلنا،محمدباقر قالیباف در حساب شخصی  خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه نظارتی هفته آینده، اقدامات دولت در خصوص حفظ قدرت خرید مردم، نحوه اجرای طرح کالابرگ و مدیریت نوسانات ارزی را بررسی خواهد کرد.‌عملکرد وزرای امور اقتصادی، رفاه، جهاد، صنعت و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در موارد ذکر شده با حضور ایشان در صحن علنی زیر ذره‌بین قرار خواهد گرفت.

 

