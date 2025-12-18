خبرگزاری کار ایران
حجت الاسلام والمسلمین احمد جلیلی صفت:

روحیه انقلابی مردم و پیوند عمیق ملت با ولایت، از مهم‌ترین مؤلفه‌های بازدارندگی کشور است

جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه دشمن امروز بیش از تجهیزات نظامی، باورها و ارزش‌های دینی را هدف قرار داده است گفت: روحیه انقلابی مردم و پیوند عمیق ملت با ولایت، از مهم‌ترین مؤلفه‌های بازدارندگی کشور به شمار می‌رود.

به گزارش ایلنا،آیین اختتامیه جشنواره گوهر فاطمی نیروی هوایی ارتش با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احمد جلیلی‌صفت جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ دوم خلبان مسعود جعفری معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش، جمعی از فرماندهان و مسئولان فرهنگی و منتخبان جشنواره، در فرماندهی آموزش تخصص‌های هوایی شهید خضرایی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جلیلی‌صفت در این مراسم با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، رهبری الهی و حضور مردم، معادلات سلطه‌گران را بر هم زد و امروز دشمنان بیش از هر زمان دیگری از این قدرت مردمی و اعتقاد آن ها هراس دارند.

وی با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات افزود: دشمن امروز بیش از تجهیزات نظامی، باورها و ارزش‌های دینی را هدف قرار داده و تلاش می‌کند با ابزارهای فرهنگی و رسانه‌ای، بنیان‌های اعتقادی جامعه را تضعیف کند.

جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با تأکید بر اینکه اقتدار جمهوری اسلامی تنها به توانمندی‌های نظامی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: روحیه انقلابی مردم و پیوند عمیق ملت با ولایت، از مهم‌ترین مؤلفه‌های بازدارندگی کشور به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام والمسلمین جلیلی‌صفت در پایان با تأکید بر ضرورت کنش‌گری فعال فرهنگی خاطرنشان کرد: برگزاری برنامه‌ها و جشنواره‌های فرهنگی همچون گوهر فاطمی نقش مهمی در تقویت ایمان، بصیرت فرهنگی و انسجام اجتماعی دارد و باید با جدیت استمرار یابد.

در ادامه ، امیر سرتیپ دوم خلبان مسعود جعفری معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این جشنواره، حضور پرشور خانواده‌ها را سرمایه‌ای ارزشمند برای فعالیت‌های فرهنگی دانست و اظهار کرد: استقبال و مشارکت خانواده‌ها، پشتوانه‌ای مهم برای اجرای موفق برنامه‌های تربیتی و فرهنگی در سطح پایگاه‌ها و یگان‌های نیروی هوایی ارتش است.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش با اشاره به برگزاری جشنواره گوهر فاطمی در سطوح پایگاهی، نیرویی و سپس نیروهای مسلح، گفت: استمرار این جشنواره‌ها نشان‌دهنده اهمیت موضوع  تحکیم بنیان خانواده است.

 

