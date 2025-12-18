به گزارش ایلنا،امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی در جمع دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری، ضمن تبریک هفته پژوهش، با اشاره به نقش علم و پژوهش در ارتقاء جایگاه کشورمان، اظهار کرد: علم و پژوهش، ۲ بال اساسی برای ارتقاء جایگاه ایران اسلامی محسوب شده و بدون تردید، یکی از راهبردهای اساسی و مهم در پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: امروز کشورها به همان میزان که به مساله علم و پژوهش توجه دارند، به موفقیت و توسعه یافتگی دست پیدا می‌کنند و در حقیقت یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه و پیشرفت جوامعی که از آن‌ها با عنوان جوامع توسعه یافته یا موفق یاد می‌شود، همین مساله توجه به جایگاه علم، پژوهش و پژوهشگر است.

فرمانده سابق نیروی هوایی ارتش در ادامه با بیان اینکه توفیق خدمت در نظام اسلامی، سعادتی بی پایان است که هر لحظه شکرگزاری برای آن هم نمی‌تواند حق این نعمت ارزشمند را ادا کند، گفت: ما سربازان ایران اسلامی برای سربلندی ملت شریف ایران و حفظ آرامش و آسایش این ولی نعمتان، از همان ابتدا، سر و جان خود را در طبق اخلاص گذاشتیم و لحظه‌ای در مسیر پاسداری از ایران، درنگ نخواهیم کرد.

وی خطاب به دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری نیز گفت: شما جا پای بزرگان و شهدای عزیزی چون شهیدان، فکوری، ستاری، بابایی، اردستانی، خلعتبری و دیگر عزیزانی گذاشته‌اید که برای پاسداری از تمامیت ارضی ایران و انقلاب اسلامی از همه هستی خود گذشتند ولی اجازه ندادند وجبی از این خاک پاک، به دست دشمن بیفتند، این موهبت الهی را قدر بدانید و با الگو قراردادن این بزرگواران، بکوشید تا در مسیر اعتلای ایران اسلامی، بیش از پیش، حرکت کنید.

امیر سرتیپ خلبان واحدی با اشاره به اقدامات دشمنان علیه ملت ایران، اظهار کرد: دشمنان ایران اسلامی از بدو پیروزی انقلاب، بنای دشمنی با جمهوری اسلامی ایران را گذاشتند و در این راه از هیچ اقدامی، از تحمیل جنگ و تحریم ظالمانه گرفته تا ترور، فروگذار نکردند، ولی امروز شکل دشمنی با گذشته تفاوت کرده و دشمنان به سرکردگی استکبار جهانی، با جنگ ترکیبی و شناختی به دنبال تغییر باورها و بی هویت‌سازی ملت ایران، به ویژه نسل جوان به عنوان نسل آینده‌ساز هستند.

مشاور فرمانده کل ارتش در امور هوایی، اصل نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف اصلی دشمنان در جنگ شناختی خواند و تصریح کرد: راهبرد دشمنان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، بی‌ارزش نشان دادن توانمندی‌ها، دستاوردها و نقاط قوت است و همزمان می‌کوشد تا با برجسته سازی برخی نقاط ضعف، مردم را دلسرد و ناامید کند و در چنین شرایطی همه ما وظیفه داریم در مقابل این جنگ ترکیبی، دفاع ترکیبی را مدنظر قرار دهیم.

