ابلاغ آیین نامه اجرایی انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو + تصویر

به گزارش ایلنا، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند ت تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو)» با شماره ۱۶۲۷۹۴ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

