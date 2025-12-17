خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار وزرای امور خارجه ایران و روسیه در مسکو

دیدار وزرای امور خارجه ایران و روسیه در مسکو
کد خبر : 1729336
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در راستای تقویت روابط دوجانبه ایران-روسیه به مسکو سفر کرده است، بعد از ظهر چهارشنبه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور دیدار و در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدعباس عراقچی، با اشاره به رایزنی‌های مستمر و سطح بالای دو کشور اظهار داشت: در یک‌سال گذشته روسای جمهوری ایران و روسیه پنج بار با یکدیگر دیدار داشته‌اند که این نشان دهنده اراده جدی رهبران دو کشور برای توسعه روابط فیمابین در چارچوب شراکت راهبردی ایران و روسیه است‌.

وی تصریح کرد ملاقات امروز، فرصتی مهم برای پیگیری توافقات روسای جمهور دو کشور در رابطه با همکاری‌های دو کشور و نیز هماهنگی هرچه بیشتر دیدگاه‌های طرفین در خصوص موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی است.

رئیس دستگاه دیپلماسی روابط دو کشور را عمیق و همه‌جانبه خواند و تصریح کرد: اجرایی شدن معاهده جامع مشارکت راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه شتاب قبل توجهی به روابط دوجانبه بخشیده و ظرفیت‌های همکاری زیادی را در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، دفاعی، انرژی، علمی و فناورانه، فرهنگی، گردشگری و سرمایه‌گذاری پیش روی دو کشور گشوده است.

وی با اشاره به مواضع نزدیک و حمایت دو کشور از یکدیگر در موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی، از موضع روسیه در محکوم کردن تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران تقدیر و بر اهمیت تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با یکجانبه‌گرایی و قانون‌شکنی تاکید کرد.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز ارتقای روابط ایران و روسیه به مشارکت راهبردی را بسیار مهم دانست و بر عزم روسیه برای تحکیم مناسبات و گسترش همکاری‌ها در همه حوزه‌های مورد علاقه طرفین بر اساس منافع مشترک دو ملت تاکید کرد.

وی همچنین با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی موجود در سطح بین‌المللی و تشدید یکجانبه‌گرایی و قانون‌شکنی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی بر اهمیت همکاری کشورها برای صیانت از اصول منشور ملل‌ متحد تاکید کرد.

در گفت‌وگوی دو وزیر علاوه بر ابعاد مختلف روابط دوجانبه از جمله بررسی راه‌های توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، گردشگری و کنسولی، تحولات منطقه قفقاز و آسیای مرکزی، غرب آسیا، افغانستان، کارائیب، مساله اوکراین، و نیز موضوع هسته‌ای ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان دیدار دو وزیر، سند «برنامه رایزنی‌ها بین وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۲۰۲۶- ۲۰۲۸» به امضاء رسید.

همچنین وزرای امور خارجه ایران و روسیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کرده و به پرسش‌های خبرنگاران ایرانی و روسی در مورد نتایج مذاکرات و آینده روابط ایران و روسیه پاسخ دادند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری