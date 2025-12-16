نشست وزیر امور خارجه با جمعی از نخبگان و اندیشمندان روسیه
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای رایزنی در مورد روابط دوجانبه ایران-روسیه و تحولات بینالمللی به مسکو سفر کرده است، بعد از ظهر سهشنبه در جلسهای با حضور جمعی از صاحبنظران و اندیشمندان روسی شرکت کرد.
در این نشست، دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران راجع به تحولات بینالمللی بهویژه مباحث مرتبط با صلح و امنیت بینالملل تبیین شد.
عراقچی شراکت راهبردی ایران و روسیه را نه تنها تامینکننده منافع ملی متقابل دو کشور، بلکه عاملی تعیینکننده در راستای صیانت از صلح و امنیت جهانی دانست و بر عزم مشترک رهبران دو کشور برای تقویت روابط در همه عرصهها تاکید کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به روندهای جاری در سطح بینالملل و سیطره روزافزون قلدرمآبی و یکجانبهگرایی ستیزهجویانه در روابط بینالملل، بر مسئولیت جمعی ملل صلحدوست برای صیانت از حاکمیت قانون و جلوگیری از غلبه نظم دستوری مبتنی بر زور تاکید کرد.
وزیر امور خارجه وضعیت موجود در منطقه غرب آسیا را آشفته و خطرناک توصیف کرد که تنها علت و عامل آن نیز سیطرهطلبی استعماری رژیم اسرائیل با حمایت همهجانبه و راهبری آمریکا است.
عراقچی موضع طرفهای اروپایی در قبال نقضهای فاحش حقوق بینالملل و ارتکاب نسلکشی و جنایات جنگی توسط رژیم صهیونیستی را شرمآور دانست و با اشاره به استمرار بیکیفرمانی این رژیم در قبال جنایات شنیع ارتکابی در فلسطین اشغالی و نیز تجاوزهای آن علیه لبنان و سوریه و یمن و دیگر کشورهای منطقه، ادامه بیتفاوتی در برابر این قانونشکنیها را خطری بزرگ برای صلح و ثبات منطقه و جهان دانست.
وزیر امور خارجه ایران همچنین ضمن تشریح روند مرتبط با موضوع هستهای ایران و رویکرد مسئولانه ایران در دو دهه اخیر، وضعیت موجود را نتیجه بدعهدیهای مستمر آمریکا و تبعیت سه کشور اروپایی از رفتار غیرقانونی آمربکا بهویژه خروج یکجانبه از برجام در سال ۲۰۱۸ و تجاوز نظامی مارس ۲۰۲۵ علیه ایران دانست و بر عزم ملت ایران برای دفاع از حقوق و منافع قانونی ایران وفق معاهده منع اشاعه تاکید کرد.
عراقچی همچنین تداوم همکاری و هماهنگی بین کشورهای مستقل و همسو از جمله ایران و روسیه را در مجامع بینالمللی به خصوص سازمان ملل متحد و بریکس و شانگهای برای جلوگیری از عادی شدن قانونشکنی و نقض حقوق بینالملل و با هدف کمک به صیانت از حاکمیت قانون و مقابله با فشارهای فزاینده علیه چندجانبهگرایی ضروری دانست.
در این جلسه، اندیشمندان شرکتکننده پرسشها و نقطهنظرات خود را راجع به روابط دوجانبه ایران-روسیه و تحولات بینالمللی مطرح کردند.