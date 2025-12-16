خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشست وزیر امور خارجه با جمعی از نخبگان و اندیشمندان روسیه

نشست وزیر امور خارجه با جمعی از نخبگان و اندیشمندان روسیه
کد خبر : 1728777
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه که برای رایزنی در مورد روابط دوجانبه ایران-روسیه و تحولات بین‌المللی به مسکو سفر کرده است، بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه‌ای با حضور جمعی از صاحب‌نظران و اندیشمندان روسی شرکت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای رایزنی در مورد روابط دوجانبه ایران-روسیه و تحولات بین‌المللی به مسکو سفر کرده است، بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه‌ای با حضور جمعی از صاحب‌نظران و اندیشمندان روسی شرکت کرد.

در این نشست، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران راجع به تحولات بین‌المللی به‌ویژه مباحث مرتبط با صلح و امنیت بین‌الملل تبیین شد.

عراقچی شراکت راهبردی ایران و روسیه را نه تنها تامین‌کننده منافع ملی متقابل دو کشور، بلکه عاملی تعیین‌کننده در راستای صیانت از صلح و امنیت جهانی دانست و بر عزم مشترک رهبران دو کشور برای تقویت روابط در همه عرصه‌ها تاکید کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به روندهای جاری در سطح بین‌الملل و سیطره روزافزون قلدرمآبی و یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه در روابط بین‌الملل، بر مسئولیت جمعی ملل صلح‌دوست برای صیانت از حاکمیت قانون و جلوگیری از غلبه نظم دستوری مبتنی بر زور تاکید کرد.

وزیر امور خارجه وضعیت موجود در منطقه غرب آسیا را آشفته و خطرناک توصیف کرد که تنها علت و عامل آن نیز سیطره‌طلبی استعماری رژیم اسرائیل با حمایت همه‌جانبه و راهبری آمریکا است.

عراقچی موضع طرف‌های اروپایی در قبال نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل و ارتکاب نسل‌کشی و جنایات جنگی توسط رژیم صهیونیستی را شرم‌آور دانست و با اشاره به استمرار بی‌کیفرمانی این رژیم در قبال جنایات شنیع ارتکابی در فلسطین اشغالی و نیز تجاوزهای آن علیه لبنان و سوریه و یمن و دیگر کشورهای منطقه، ادامه بی‌تفاوتی در برابر این قانون‌شکنی‌ها را خطری بزرگ برای صلح و ثبات منطقه و جهان دانست.

وزیر امور خارجه ایران همچنین ضمن تشریح روند مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران و رویکرد مسئولانه ایران در دو دهه اخیر، وضعیت موجود را نتیجه بدعهدی‌های مستمر آمریکا و تبعیت سه کشور اروپایی از رفتار غیرقانونی آمربکا به‌ویژه خروج یکجانبه از برجام در سال ۲۰۱۸ و تجاوز نظامی مارس ۲۰۲۵ علیه ایران دانست و بر عزم ملت ایران برای دفاع از حقوق و منافع قانونی ایران وفق معاهده منع اشاعه تاکید کرد.

عراقچی همچنین تداوم همکاری و هماهنگی بین کشورهای مستقل و همسو از جمله ایران و روسیه را در مجامع بین‌المللی به خصوص سازمان ملل متحد و بریکس و شانگهای برای جلوگیری از عادی شدن قانون‌شکنی و نقض حقوق بین‌الملل و با هدف کمک به صیانت از حاکمیت قانون و مقابله با فشارهای فزاینده علیه چندجانبه‌گرایی ضروری دانست.

در این جلسه، اندیشمندان شرکت‌کننده پرسش‌ها و نقطه‌نظرات خود را راجع به روابط دوجانبه ایران-روسیه و تحولات بین‌المللی مطرح کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری