نگاهداری در مراسم تقدیر از پژوهشگران برجسته مرکز پژوهش‌ها مطرح کرد؛

ابتنای رئیس مجلس به کار کارشناسی فضای طلایی برای رشد مرکز پژوهش ها ایجاد کرده است

ابتنای رئیس مجلس به کار کارشناسی فضای طلایی برای رشد مرکز پژوهش ها ایجاد کرده است
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر این مرکز، تلاش عالمانه، مجاهدانه و شرافتمندانه این پژوهشگران را دلیل ارتقاء استانداردهای کار علمی مرکز پژوهش ها خواند و گفت: ابتنای ریاست مجلس به کار کارشناسی یک فضای طلایی برای رشد مرکز پژوهش های مجلس ایجاد کرده است که جای تقدیر و تشکر دارد.

به گزارش ایلنا، مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس، امروز (سه‌شنبه ۲۵ آذرماه) با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور، مسعود معینی‌پور، رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.

در این مراسم که در سالن همایش‌های ساختمان شیخ‌فضل‌الله نوری مجلس برگزار شد، از ۴۲ نفر از پژوهشگران برتر تجلیل و از خانواده مرحوم دکتر احمد توکلی، رئیس اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس تقدیر شد.

آغاز این مراسم با سخنان بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بود که ضمن عرض خیرمقدم به مهمانان و تبریک روز و هفته پژوهش‌، گفت: از صمیم قلب از تلاش عالمانه، مجاهدانه و شرافتمندانه همکارانم در مرکز پژوهش‌های مجلس که با همه سختی ها و محدودیت منابعی که داریم، سعی می‌کنند وظیفه کارشناسی خود را به نحو احسن انجام دهند و استانداردهای کار علمی مرکز پژوهش‌های مجلس را روز به‌ روز، بیشتر از دیروز ارتقاء دهند، تشکر می‌کنم و قدردان تلاش آنان هستم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: باید یک تشکر ویژه هم از قالیباف، ریاست مجلس به دلیل ایجاد این فضا و ابتنایی که به کار کارشناسی ایجاد کرد و ارتباط مستقیم تقریبا روزانه‌ای که با اعضای مرکز پژوهش‌ها در موضوعات مهم مجلس دارد، داشته باشیم. این ابتنای ریاست مجلس به کار کارشناسی یک فضای طلایی برای رشد ابتنای مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد کرده است که جای تقدیر و تشکر دارد.

 

