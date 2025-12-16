صادرات خراسان رضوی در ۶ ماهه اول ۱۴۰۴ با رشد ۳۶ درصدی رکورد زد

به گزارش ایلنا، غلامحسین مظفری، با بیان این که استان خراسان رضوی به لحاظ موقعیت جغرافیایی و ژئوپولیتیک، یکی از نقاط کلیدی و مؤثر کشور در شمال شرق است، گفت: با قرار گرفتن در کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب، ظرفیت ویژه‌ای برای ایفای نقش منطقه‌ای دارد.

استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: در یک سال گذشته، بر مبنای سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای، فعالیت جدی در حوزه اقتصادی با کشورهای همسایه آغاز شده و بخش خصوصی استان نیز در این مسیر فعال‌تر و همراه‌تر شده است.

مظفری با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی در قالب «یکشنبه‌های اقتصادی»، ادامه داد: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی مانند مشهد ایندکس و مشهد فاینکس موجب شد تا سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌ها از مسیرهای غیربانکی نیز تسهیل شود. این تعاملات باعث شد رتبه کسب‌وکار استان که در سال ۱۴۰۳، ۲۲ بود، در ماه‌های اخیر به رتبه اول کشور ارتقا یابد.

استاندار خراسان رضوی افزود: سفرهای منطقه‌ای به کشورهای هدف، از جمله آسیای میانه و پاکستان، با پروازهای مستقیم و اختصاصی انجام شد تا شأن تجار حفظ و مذاکرات با کیفیت بالاتری برگزار شود. این اقدامات آثار ملموسی داشت؛ به‌گونه‌ای که صادرات استان به پاکستان در شش ماهه اول سال جاری ۴۳ درصد و به ازبکستان ۱۴۳ درصد افزایش یافت.

مظفری افزود: در مجموع، خراسان رضوی توانست در شش ماهه نخست ۱۴۰۴، رشد ۳۶ درصدی صادرات را ثبت کند؛ این موفقیت نشان‌دهنده اهمیت تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دولتی و نقش دولت به‌عنوان تسهیلگر است.

وی با بیان اینکه در حوزه مرزها، با وجود اختیارات اعلام‌شده به استانداران، موانع اجرایی و آیین‌نامه‌های قدیمی هنوز وجود دارد که نیازمند بازنگری و تسهیل‌گری است، گفت: با رفع این موانع و توسعه زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های مرزی برای ترانزیت و صادرات به افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه به نحو بهینه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

استاندار خراسان رضوی افزود: در هفته‌های اخیر، اولین محموله سوخت با قطار به افغانستان ارسال شد و تلاش‌ها برای ایجاد منطقه آزاد مشترک با افغانستان ادامه دارد.

مظفری گفت: ظرفیت تمدنی و اقتصادی مشترک خراسان با کشورهای آسیای میانه می‌تواند در تأمین نیازهای اقتصادی آن‌ها و افزایش صادرات استان نقش مؤثری ایفا کند و امیدواریم با رفع موانع، رقم صادرات استان به مراتب بیشتر از ۲.۲ میلیارد دلار سال گذشته شود.

انتهای پیام/