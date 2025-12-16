به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت بانک آینده گفت: درخصوص بانک آینده، با توجه به ابعاد مختلف آن، باید گزارش‌های مربوطه تکمیل شود. چنانچه مشخص شود که هر یک از سهامداران—چه سهامداران اصلی و چه سایر افراد که در این بانک نقش داشتند، چه در جایگاه مدیریتی و چه در نقش پشت‌پرده—قصور یا تقصیری داشته‌اند، حتماً برای آن‌ها پرونده تشکیل خواهد شد. تا کنون که خدمت شما هستم، پرونده‌ای برای سهامداران اصلی تشکیل نشده است.

