خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جهانگیر:

تاکنون پرونده‌ای برای سهامداران اصلی بانک آینده تشکیل نشده است

تاکنون پرونده‌ای برای سهامداران اصلی بانک آینده تشکیل نشده است
کد خبر : 1728539
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: چنانچه مشخص شود که هر یک از سهامداران—چه سهامداران اصلی و چه سایر افراد که در بانک آینده نقش داشتند، چه در جایگاه مدیریتی و چه در نقش پشت‌پرده—قصور یا تقصیری داشته‌اند، حتماً برای آن‌ها پرونده تشکیل خواهد شد. تا کنون که خدمت شما هستم، پرونده‌ای برای سهامداران اصلی تشکیل نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت بانک آینده گفت: درخصوص بانک آینده، با توجه به ابعاد مختلف آن، باید گزارش‌های مربوطه تکمیل شود. چنانچه مشخص شود که هر یک از سهامداران—چه سهامداران اصلی و چه سایر افراد که در این بانک نقش داشتند، چه در جایگاه مدیریتی و چه در نقش پشت‌پرده—قصور یا تقصیری داشته‌اند، حتماً برای آن‌ها پرونده تشکیل خواهد شد. تا کنون که خدمت شما هستم، پرونده‌ای برای سهامداران اصلی تشکیل نشده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری