جهانگیر:
تاکنون پروندهای برای سهامداران اصلی بانک آینده تشکیل نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: چنانچه مشخص شود که هر یک از سهامداران—چه سهامداران اصلی و چه سایر افراد که در بانک آینده نقش داشتند، چه در جایگاه مدیریتی و چه در نقش پشتپرده—قصور یا تقصیری داشتهاند، حتماً برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد. تا کنون که خدمت شما هستم، پروندهای برای سهامداران اصلی تشکیل نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت بانک آینده گفت: درخصوص بانک آینده، با توجه به ابعاد مختلف آن، باید گزارشهای مربوطه تکمیل شود. چنانچه مشخص شود که هر یک از سهامداران—چه سهامداران اصلی و چه سایر افراد که در این بانک نقش داشتند، چه در جایگاه مدیریتی و چه در نقش پشتپرده—قصور یا تقصیری داشتهاند، حتماً برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد. تا کنون که خدمت شما هستم، پروندهای برای سهامداران اصلی تشکیل نشده است.