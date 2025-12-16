خبرگزاری کار ایران
صدور رای پرونده قتل زهرا میرزایی فعال حوزه زنان؛ قصاص، دیه، حبس و ۷۴ ضربه شلاق

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده قتل زهرا میرزایی فعال حوزه زنان گفت: دادگاه کیفری ۱ تهران هفته گذشته رأی خود را صادر کرد. مطابق رأی صادره، متهم از بابت قتل عمد به قصاص محکوم شد. همچنین به دلیل ایراد جراحت به مقتول، به پرداخت دیه قانونی و تحمل یک سال حبس محکوم است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه  درباره آخرین وضعیت پرونده قتل مرحوم زهرا میرزایی، فعال حوزه زنان، گفت: کیفرخواست این پرونده صادر و به دادگاه کیفری ۱ ارسال شده است. بر اساس محتویات پرونده، متهم با انگیزه سرقت مرتکب قتل عمد شد و همچنین به نوعی با مقتول نسبت فامیلی داشت. دادگاه کیفری ۱ تهران هفته گذشته رأی خود را صادر کرد. مطابق رأی صادره، متهم از بابت قتل عمد به قصاص محکوم شد. همچنین به دلیل ایراد جراحت به مقتول، به پرداخت دیه قانونی و تحمل یک سال حبس محکوم شد.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در خصوص سرقت، دادگاه نامبرده را به یک سال و شش ماه حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و رد مال محکوم کرد. با توجه به اینکه متهم پس از ارتکاب جنایت، منزل و پیکر مقتول را آتش زده است، از باب تحریق و جنایت نیز به یک سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت بیمه محکوم شد. این رأی غیرقطعی است و قابل ارائه در دیوان عالی کشور است؛ به محض تأیید فرجام، اقدامات لازم برای اجرای آن صورت خواهد گرفت.

