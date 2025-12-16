خبرگزاری کار ایران
جزئیات جدید از پرونده ترور دو قاضی دیوان عالی کشور/ اعدام بستگان ضارب در سال ۶۷

کد خبر : 1728529
سخنگوی قوه قضائیه از جزئیات جدید در پرونده ترور دو قاضی دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: بررسی‌های خانوادگی این تروریست نشان داد که در سال ۱۳۶۷ چند تن از بستگان او به علت ارتباط با منافقین اعدام شده بودند و دو نفر دیگر از بستگانش در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. لذا وی انگیزه زیادی برای ارتکاب این جنایت داشته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده شهادت دو قاضی گفت: در خصوص شهادت شهید رازینی و شهید مقیسه، از دادسرای جنایی تهران پیگیری شد و نتیجه پیگیری‌ها گزارش شد. تحقیقات نشان داد ارتباط تروریست—که در نهایت خودکشی کرد—با گروهک تروریستی منافقین محرز شد، به گونه‌ای که مشخص شد وی با یکی از سرپل‌های منافقین در ارتباط بوده و چند بار اعلام کرده که قصد دارد در زمانی مشخص تعدادی از افراد در دیوان عالی کشور را به قتل برساند. افرادی که این مطالب را شنیده بودند به عنوان شاهد احضار شدند و گواهی دادند که این فرد تحت تأثیر سرپل منافقین قرار گرفته بوده است.

جهانگیر ادامه داد: در ادامه واسطه و سرپل شناسایی شد و فروشنده‌ای که سلاح در اختیار این تروریست قرار داده بود نیز شناسایی و دستگیر شد و اعتراف کرد که سلاح‌ها را در اختیار او قرار داده است. همچنین افراد مرتبط دیگری با این تروریست شناسایی و دستگیر شدند که همه اذعان داشتند وی به نوعی با گروهک تروریستی منافقین مرتبط بوده است.

وی افزود: بررسی‌های خانوادگی این تروریست نشان داد که در سال ۱۳۶۷ چند تن از بستگان او به علت ارتباط با منافقین اعدام شده بودند و دو نفر دیگر از بستگانش در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. لذا وی انگیزه زیادی برای ارتکاب این جنایت داشته است. از آنجا که یکی از کارمندان خدماتی دادگستری بوده و کارمندان خدماتی در مجموعه‌ها مورد توجه و محبت قرار می‌گیرند، او از این حسن‌نیت سوءاستفاده کرده و توانسته سلاحی تهیه کند و در وقت مقتضی به دیوان عالی کشور منتقل کند. در نهایت، وی اقدام به ترور دو قاضی شریف و برجسته کشور کرد و در پی ترور شخص سومی نیز ناکام ماند و خودکشی کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از آنجایی که این تروریست خودکشی کرد، اقدام قضایی علیه او ممکن نیست، اما پرونده کسانی که با او معاونت کرده، ارتباط داشته یا تحریک و همکاری کرده‌اند، باز و در حال رسیدگی است. معاونت برخی افراد با وی محرز شده و به من اعلام شد که به زودی کیفرخواست علیه کسانی که با او مرتبط بوده‌اند صادر و پرونده به دادگاه فرستاده خواهد شد.

 

