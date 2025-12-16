عراقچی وارد مسکو شد

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان روز سه‌شنبه در بدو ورود در فرودگاه بین‌المللی ونوکووا مسکو مورد استقبال کاظم جلالی سفیر ایران و مقامات وزارت امور خارجه روسیه قرار گرفت.

عراقچی قرار است در نخستین برنامه سفر رسمی خود با مسکو با جمعی از اندیشمندان و نخبگان فکری روسیه دیدار و گفت‌وگو کند.

وزیر امور خارجه همچنین عصر امروز با برخی مقامات دومای دولتی (مجلس قانونگذار) و شورای فدراسیون (مجلس علیا) به عنوان دو رکن پارلمانی روسیه دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

در این دیدار که به میزبانی لئونید اسلوتسکی رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای دولتی انجام خواهد شد، عراقچی با رؤسای کمیته‌ها، رؤسای گروه‌های دوستی پارلمانی با ایران در دوما و شورای فدراسیون نشستی در راستای توسعه مناسبات دوجانبه خواهد داشت.

دیدار با مدیران نهادها و دیپلمات‌های سفارت ایران، برنامه دیگر عراقچی خواهد بود.

وزیر امور خارجه روز چهارشنبه نیز در دانشگاه امگیمو (دانشگاه روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه روسیه) حضور خواهد یافت و در جمع اساتید و دانشجویان این دانشگاه سخنرانی خواهد داشت.

انتهای پیام/