سخنگوی قوه قضائیه تشریح کرد؛
جزئیات دستگیری شهردار بابل؛ اقدام به دریافت رشوه در قالب سکههای طلا
سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات دستگیری شهردار بابل گفت: با تحقیقات اولیه که توسط بازپرس شعبه انجام شد، مشخص شد چند تن از عوامل شهرداری شهرستان بابل از مسیر انعقاد قراردادهایی مرتبط با حمل و دفن پسماند، صورتوضعیتهای صوری ایجاد کرده و از این طریق مبالغی را دریافت کردهاند. در ادامه بازجویی مشخص شد که شهردار مذکور هم مداخله مستقیم در موضوع اتهامات داشته و با سایر متهمان همکاری کرده و اقدام به دریافت رشوه در قالب سکههای طلا نموده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات دستگیری شهردار بابل به اتهام جرایم مختلف اقتصادی در حوزه پیمانکاری شهری گفت: درخصوص جزئیات پروندههای اختصاصی باید صبر کنیم تا پرونده بهطور کامل رسیدگی شود و رأی صادر شود؛ سپس جزئیات اطلاعرسانی خواهد شد.
وی ادامه داد: اما بهطور کلی درباره این پرونده باید بگویم که پس از وصول گزارش توسط ضابطین—که ضابطین پرونده پلیس امنیت اقتصادی بودند—پلیس امنیت اقتصادی استان علیه این فرد به اتهام اختلاس و ارتشا پروندهای در هشتم شهریور امسال تشکیل داد و پرونده به شعبه هفتم بازپرسی ارسال شد.
جهانگیر عنوان کرد: در این شعبه پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و با تحقیقات اولیه که توسط بازپرس شعبه انجام شد، مشخص شد چند تن از عوامل شهرداری شهرستان بابل از مسیر انعقاد قراردادهایی مرتبط با حمل و دفن پسماند، صورتوضعیتهای صوری ایجاد کرده و از این طریق مبالغی را دریافت کردهاند. بنابراین، چهار نفر از متهمان شناسایی و جلب شدند، تفهیم اتهام شدند و اقرار کردند که نسبت به دریافت رشوه و معاونت در اختلاس اقدام کردهاند. برای آنها قرار متناسب صادر و روانه زندان شدند.
وی افزود: در ادامه بازجویی مشخص شد که شهردار مذکور هم مداخله مستقیم در موضوع اتهامات داشته و با سایر متهمان همکاری کرده و اقدام به دریافت رشوه در قالب سکههای طلا نموده است. لذا ایشان هم احضار شد، پرونده برای وی تشکیل شد و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است. پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است و به محض تکمیل جزئیات، اطلاعرسانی لازم صورت خواهد گرفت.