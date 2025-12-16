به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات دستگیری شهردار بابل به اتهام جرایم مختلف اقتصادی در حوزه پیمانکاری شهری گفت: درخصوص جزئیات پرونده‌های اختصاصی باید صبر کنیم تا پرونده به‌طور کامل رسیدگی شود و رأی صادر شود؛ سپس جزئیات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی ادامه داد: اما به‌طور کلی درباره این پرونده باید بگویم که پس از وصول گزارش توسط ضابطین—که ضابطین پرونده پلیس امنیت اقتصادی بودند—پلیس امنیت اقتصادی استان علیه این فرد به اتهام اختلاس و ارتشا پرونده‌ای در هشتم شهریور امسال تشکیل داد و پرونده به شعبه هفتم بازپرسی ارسال شد.

جهانگیر عنوان کرد: در این شعبه پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و با تحقیقات اولیه که توسط بازپرس شعبه انجام شد، مشخص شد چند تن از عوامل شهرداری شهرستان بابل از مسیر انعقاد قراردادهایی مرتبط با حمل و دفن پسماند، صورت‌وضعیت‌های صوری ایجاد کرده و از این طریق مبالغی را دریافت کرده‌اند. بنابراین، چهار نفر از متهمان شناسایی و جلب شدند، تفهیم اتهام شدند و اقرار کردند که نسبت به دریافت رشوه و معاونت در اختلاس اقدام کرده‌اند. برای آن‌ها قرار متناسب صادر و روانه زندان شدند.

وی افزود: در ادامه بازجویی مشخص شد که شهردار مذکور هم مداخله مستقیم در موضوع اتهامات داشته و با سایر متهمان همکاری کرده و اقدام به دریافت رشوه در قالب سکه‌های طلا نموده است. لذا ایشان هم احضار شد، پرونده برای وی تشکیل شد و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است. پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است و به محض تکمیل جزئیات، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

