امیر حاتمی خبر داد؛

اعلام آمادگی ارتش برای کمک به ستاد بحران

اعلام آمادگی ارتش برای کمک به ستاد بحران
به دنبال ورود سامانه جدید بارشی و احتمال وقوع سیلاب در برخی استان ها، فرمانده کل ارتش به فرماندهان نیروهای ارتش، دستور داد برای کمک به ستاد بحران آماده باشند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی ارتش، به دنبال ورود سامانه جدید بارشی و احتمال وقوع سیلاب در برخی استان های کشور، امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، به فرماندهان نیروهای ارتش تاکید کرد، یگان های مستقر در مناطق مختلف، ضمن احراز آمادگی، با هماهنگی ستاد بحران و در صورت درخواست آنها، پشتیبانی و کمک های لازم را انجام دهند.

 

