مزایده بیش از ۴۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیفی ستاد مبارزه با مواد مخدر

به گزارش ایلنا،سیدمحمد موسویان با اشاره به مزایده بیش از ۴۰۰ دستگاه خودرو و موتور سیکلت توقیفی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان اظهار کرد: ارزش تقریبی این وسایل نقلیه ۷۳۱ میلیارد ریال است.

وی خاطرنشان کرد: همه موتور سیکلت‌ها و بیشتر خودرو‌های موجود در این مزایده چندین سال در پارکینگ‌های استان رسوب کرده بودند که با تدابیر اتخاذ شده همه این وسایل نقلیه به مزایده و به فروش خواهد رفت.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان ضمن تقدیر از عملکرد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان افزود: تعیین تکلیف این تعداد وسایل نقلیه در نوع خود کم‌نظیر و بی‌سابقه بوده و انتظار از این شورا استمرار این تلاش‌های جهادی و شبانه‌روزی است.

موسویان در پایان تأکید کرد: اقدامات دستگاه قضایی استان به منظور سامان‌دهی به وضعیت پارکینگ‌ها تا تعیین تکلیف آخرین خودرو و موتورسیکلت توقیفی ادامه خواهد داشت.

گفتنی است متقاضیان می‌توانند از تاریخ/۲۲ لغایت/۲۶ آذر از این وسایل نقلیه در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، بازدید و جهت شرکت در مزایده به درگاه الکترونیکی تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) مراجعه کنند.

انتهای پیام/