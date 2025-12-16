ریشه بسیاری از مشکلات کشور در ضعف حکمرانی است/ قرار دادن پیوست فرهنگی برای تصمیمات یک رفع تکلیف است تا دغدغه

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: امروز بیش از هر چیز در کشور، ما از موضوع حکمرانی آسیب می‌بینیم؛ در صورتی که مرکز پژوهش‌های مجلس در کنار پژوهش باید به دانش حکمرانی بپردازد و آن را پیش ببرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این‌که گفته می‌شود برای هر اقدامی که انجام می‌دهیم یک پیوست فرهنگی هم قرار دهیم، به نظر من یک رفع تکلیف است؛ چراکه با رفع تکلیف، آدم نمی‌تواند تکلیف خودش را انجام دهد. زیرا هر اقدامی که انجام می‌دهیم باید با پوست، گوشت و استخوان خودمان آن را درک کنیم و از بن دندان تصمیم ما این باشد که تصمیمات ما در هر بخش و موضوعی فرهنگ‌پایه باشد و هیچ استثنایی ندارد.

وی تأکید کرد: تجربه خودم را می‌گویم؛ در ابتدای سال‌های شصت و جنگ، من هیچ فهمی از پیوست فرهنگی و فرهنگ‌پایه نداشتم و دغدغه‌ای برای آن نداشتم، اما در پنج تا شش ماه ابتدایی جنگ و زمانی که بنی‌صدر فرمانده جنگ بود، در جنگ اصلاً موضوع و فرهنگ و اندیشه جنگ کاملاً ۱۸۰ درجه متفاوت شد. تا زمانی که بنی‌صدر عزل شد و امام خودشان فرماندهی کل قوا را در دست گرفتند، از آن زمان به بعد در همه موارد از جمله در ادبیات، صحبت کردن، کد رمز بی‌سیم‌ها، طراحی‌ها، مانورها و باورها همه‌چیز عوض شد. جنگ که یک کار نظامی و خشن بود، فرهنگ‌پایه شد و این باعث پیروزی شد، نه تجهیزات و امکانات؛ سنت‌های الهی فرهنگ‌پایه شد.

قالیباف گفت: متأسفانه امروز در تصمیمات ما موضوعات فرهنگ‌پایه را قبول نداریم یا به‌صورت رفع تکلیف به آن نگاه می‌کنیم.

خبر در حال تکمیل می باشد...