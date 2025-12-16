به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بر اساس بند «د» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت نفت موظف بوده مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی را به‌طور کامل وصول و به خزانه‌ واریز کند. بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد در این خصوص ۴۹ هزار میلیارد تومان به‌ صورت نقدی وصول و تنها ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز شده است.