خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسیدگی دیوان محاسبات به تخلفات شرکت‌های تابعه وزارت نفت در واریز مابه‌التفاوت خوراک نفت به خزانه

رسیدگی دیوان محاسبات به تخلفات شرکت‌های تابعه وزارت نفت در واریز مابه‌التفاوت خوراک نفت به خزانه
کد خبر : 1728353
لینک کوتاه کپی شد.

دیوان محاسبات رسیدگی به تخلفات شرکت‌های تابعه وزارت نفت در عدم واریز کامل مابه‌التفاوت خوراک نفت به خزانه را در دستور کار قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بر اساس بند «د» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت نفت موظف بوده مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی را به‌طور کامل وصول و به خزانه‌ واریز کند. بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد در این خصوص ۴۹ هزار میلیارد تومان به‌ صورت نقدی وصول و تنها ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز شده است.

همچنین سه شرکت ملی گاز ایران، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به واریز کامل وجوه به خزانه اقدام نکرده‌اند و شرکت ملی نفت ایران نیز صرفاً ۸ هزار میلیارد تومان از مبالغ وصولی را از طریق اعتبارات اسنادی دریافت کرده است.

دیوان محاسبات کشور در چارچوب وظایف قانونی خود، به تخلفات این شرکت‌های تابعه وزارت نفت رسیگی خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری