رسیدگی دیوان محاسبات به تخلفات شرکتهای تابعه وزارت نفت در واریز مابهالتفاوت خوراک نفت به خزانه
دیوان محاسبات رسیدگی به تخلفات شرکتهای تابعه وزارت نفت در عدم واریز کامل مابهالتفاوت خوراک نفت به خزانه را در دستور کار قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بر اساس بند «د» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت نفت موظف بوده مابهالتفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی را بهطور کامل وصول و به خزانه واریز کند. بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد در این خصوص ۴۹ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی وصول و تنها ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز شده است.
همچنین سه شرکت ملی گاز ایران، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآوردههای نفتی نسبت به واریز کامل وجوه به خزانه اقدام نکردهاند و شرکت ملی نفت ایران نیز صرفاً ۸ هزار میلیارد تومان از مبالغ وصولی را از طریق اعتبارات اسنادی دریافت کرده است.
دیوان محاسبات کشور در چارچوب وظایف قانونی خود، به تخلفات این شرکتهای تابعه وزارت نفت رسیگی خواهد کرد.