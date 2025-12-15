هر کاری که مروج بی عدالتی در بین استان ها باشد ممنوع است

معاون رییس جمهور در دیدار با جمعی از دانشجویان، اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه علم و صنعت، ضمن تشریح فعالیت ها و سیاست های معاونت توسعه روستایی و امور مناطق محروم کشور در عرصه توانمندسازی روستاها و مناطق کم برخوردار بر ضرورت مشارکت همگانی در این عرصه تاکید کرد.



حسین زاده ضمن شنیدن نظرات و پرسش های دانشجویان و برخی از فعالان دانشجویی اردوهای جهادی در دانشگاه به ارتقای ساختار و جایگاه توسعه روستایی و محرومیت زدایی در دولت با نگاه رییس جمهوری اشاره و اظهار کرد: بنده با اعتقاد و علاقه قلبی این معاونت را پذیرفتم؛ چرا که خدمت به جامعه روستایی و عشایری محروم را کاری ارزشمند می دانم.



او با اشاره به اقدامات و تلاش های انجام شده برای تقویت جایگاه معاونت توسعه روستایی در ابعاد چارت و سازمان، اعتبار و بودجه محرومیت زدایی، پست های خدمتی و ریل گذاری مسیر حکمرانی مشارکتی در اکوسیستم توسعه گفت: ما با برنامه ریزی و شاخص بندی نیازهای دولت و استان ها برای توسعه روستایی و توانمندسازی مناطق محروم، سهمیه مشمولان امریه تحت نظارت را هدفمند و راهبری کردیم تا از خدمات سربازان امریه در آموزش و پرورش، امور اجرایی و عمرانی، توسعه استانی و نیازهای بومی به طور صحیح و همراه با پاسخگویی بهره گیری شود.



معاون رییس جمهور همچنین با یادآوری اختصاص سهمیه 100 نفری به فارغ التحصیلان جوان روستایی در ردیف پستهای این معاونت برای حمایت از نخبگان جوان روستایی و مناطق محروم در سال جاری از توجه و تمرکز بیشتر بر حقوق روستاییان و منافع روستا و عشایر و مناطق کم برخوردار در دولت و سایر نهادها همزمان با عضویت و فعالیت این معاونت در کمیسیون ها و برنامه های ملی مرتبط خبر داد.



حسین زاده درباره رابطه این معاونت با مجموعه ها و نهادهای غیردولتی و مردمی عنوان کرد: با بنیادها، سازمان ها و نهادهای مختلفی که در زمینه محرومیت زدایی و توسعه روستایی فعالیت دارند، نشست ها و مذاکراتی برای همکاری داشته ایم. ما با فعالیت هیچ گروه جهادی مخالف نیستیم . ما از بازمهندسی و ساماندهی فعالیت ها و برنامه ریزی توسعه روستایی و محرومیت زدایی با هدف پیشگیری از موازی کاری ها و مدیریت بهینه تمام منابع مالی و انسانی در سطح کلان حمایت می کنیم.



وی با اشاره به اینکه معاونت توسعه روستایی صرفا براساس شاخص بندی ها و ارزیابی های علمی جدید و کارشناسی در زمینه توزیع اعتبارات استانی و محرومیت زدایی کشور قدم بر می دارد تصریح کرد که حتی دوستان ما گله می کردند که چرا به استان و شهر خودتان دیرتر سفر کاری داشتید؟ حال آنکه ما سفرهای استانی و برنامه ریزی های میدانی خود را بنابر شاخص ها از سیستان و بلوچستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، خراسان شمالی و استان های محروم تر شروع کردیم تا سرانجام به آذربایجان غربی و کردستان رسیدیم.



معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور تاکید کرد که این معاونت نه سیاسی است و نه قومیتی، بلکه نهادی برای راهبری مسائل توسعه روستاها و مناطق محروم براساس شاخص های محرومیت و ظرفیت های برخورداری آنهاست. از نگاه و عمل ما هر کاری که ترویج کننده بی عدالتی در بین استان ها باشد ممنوع است و توزیع سهمیه و تخصیص اعتبارات استان ها بایستی حتما براساس شاخص ها و اولویت بندی کم برخورداری آنها باشد نه رابطه و توضیه.



او همچنین از بی توجهی به مشارکت مردم و خیرین در امور روستاها و مناطق محروم گله کرد و با یادآوری اهمیت رفع برخی نواقص و تداخلات در نظام حکمرانی توسعه روستایی متذکر شد: متاسفانه مدتهاست که مسئولیت اجتماعی به انحراف کشیده شده بود و ما در تلاش ایم بخشی از مسیر آن را به آبادی روستاها و مناطق محروم هدایت کنیم.

حسین زاده افزود: از نگاه ما شکاف بین روستا و شهر امروز دیگر با هیچ چیز غیر از فناوری پر نخواهد شد. صرفا اکوسیستم فناورانه می تواند نیازها و شکاف های روستا و مناطق کم برخوردار را در ابعاد مختلف پاسخ بدهد.

معاون رییس جمهور همچنین در پاسخ به خواسته برخی دانشجویان راجع به مشکلات روستایی موجود از آنها خواست که مستندات و مسائل مطرح شده را به این معاونت بدهند تا برای حل آنها از دستگاه های مربوطه پیگیری شود.