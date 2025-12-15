وی با یادآوری اینکه در این مسیر، وزارتخانه های آموزش‌وپرورش و علوم نقش محوری دارند، ادامه داد: این دو وزارتخانه در ابعاد مختلف نباید تضعیف شوند چرا که جامعه‌ای به وسعت یک وزارتخانه را پوشش می‌دهند پس کافی است فقط یک دهه به‌صورت متمرکز روی این موضوع کار کنیم آن‌وقت تا سال‌ها از این منبع ارزشمند و اثرگذاری که شکل می‌گیرد، بهره‌مند خواهیم شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رؤسای دانشگاه‌ها، کنشگران مرزی میان حوزه علم، دانش و دانایی از یک‌سو و حوزه قدرت و سیاست از سوی دیگر هستند و نقش مهمی در این میان ایفا می‌کنند.

وی ادامه داد: البته بحث دانشگاه‌ها خود موضوع مستقلی است و رؤسای دانشگاه‌ها کنشگران مرزی هستند و لولای اصلی این بحث به‌شمار می‌روند و در این شرایط کسانی که باید این مسیر را رقم بزنند اگر درگیر مسائل جزئی شوند، دیگر نمی‌توان از آنان انتظار حکمرانی عاقلانه داشت و باید انتظار داشت که اندیشه‌ورزی برای کشور از دانشگاه شکل بگیرد.

حکمرانی عاقلانه یعنی نگاه عقلانیت عمومی در کشور که باید از دانشگاه برخیزد

قالیباف با تاکید بر این که حکمرانی عاقلانه یعنی نگاه عقلانیت عمومی در کشور که باید از دانشگاه برخیزد، تاکید کرد: اگر اندیشه‌ورزی و مسئولیت‌پذیری در دانشگاه شکل نگیرد، تصمیم‌سازی به‌درستی اتفاق نمی‌افتد و تصمیم‌ها بر اساس ملاحظات لحظه‌ای و مقطعی اتخاذ می‌شود و نتیجه چنین وضعیتی، آسیب دیدن مسائل مهمی است که مستقیماً با روح و روان یک نوجوان یا جوان، از پایه دهم و یازدهم آموزش‌وپرورش گرفته تا مراحل بعدی در دانشگاه، گره خورده است.

وی خطاب به روسای دانشگاه های سراسر کشور، تاکید کرد: شما فرماندهان این میدان هستید و چه در میان دانشجویان و چه در ارتباط با بدنه جامعه، در خط مقدم قرار دارید و دانشگاه نیز خط مقدم عقلانیت عمومی کشور است. اگر این جایگاه وجود نداشته باشد و اندیشه‌ورزی و مسئولیت‌پذیری در اینجا شکل نگیرد، تصمیم‌سازی به‌درستی اتفاق نمی‌افتد و تصمیم‌ها بر اساس ملاحظات لحظه‌ای و مقطعی اتخاذ می‌شود و نتیجه چنین وضعیتی، آسیب دیدن مسائل مهمی است که مستقیماً با روح و روان یک نوجوان یا جوان ارتباط دارد.

قالیباف با اشاره به پیامدهای تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، گفت: موضوع کنکور بحثی علمی و نه جریانی و نه سلیقه‌ای است. وقتی درباره جامعه‌ای تصمیم می‌گیریم، نباید تصور کنیم می‌توان با تصمیم‌های شتاب‌زده یا غیرعلمی با آن برخورد کرد و هیچ نهادی و ساختاری نباید محل تصمیم‌گیری بدون طی مسیر، اصول، مبنا و منطق باشد.

حکمرانی را نمی‌توان در اتاق‌های دربسته و صرفا با حضور سیاستمداران پیش برد

رئیس مجلس اضافه کرد: حکمرانی را نمی‌توان در اتاق‌های دربسته و صرفا با حضور سیاستمداران پیش برد، حکمرانی عاقلانه نیازمند کنشگری است و این کنشگری به‌ویژه کنشگری رؤسای دانشگاه‌ها، اساس حکمرانی را شکل می‌دهد. همین منطق باید در اداره کشور حاکم باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رئیس دانشگاه باید دغدغه دانشجویی که روی زمین می‌خوابد را با تمام وجود درک کند و با مسئله دانشجویان زندگی کند، شب را با کمبود بودجه و مشکل سپری کرده تا بتواند برای آن راه‌حل پیدا کند. بدانیم که کشور با نسخه‌های کلی و تصمیمات غیرمیدانی درمان نمی‌شود.

قالیباف افزود: ورود به این مباحث باید با دقت، پرهیز از سطحی‌نگری و تکیه بر تجربه، علم و واقعیت‌های اجتماعی صورت گیرد. نباید اجازه داد مسائل بنیادین کشور به حاشیه یا روایت‌های غیرکارشناسی کشیده شود.

کشور با نسخه‌های کلی و تصمیمات غیرمیدانی درمان نمی‌شود

رئیس قوه مقننه با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت بیان کرد: ما این توان را داریم که درآمد سرزمینی کشور را در قالب برنامه هفتم دست‌کم ۲ برابر کنیم. معتقدم با اتکا به تحلیل کارشناسی می‌توان رشد اقتصادی ۸ درصدی را محقق کرد به شرط آنکه به‌جای تکیه صرف بر سرمایه‌گذاری کلاسیک، بهره‌وری را به‌درستی تعریف و سهم آن را تا حدود ۵.۲ درصد افزایش دهیم.

وی افزود: حتی می‌توان بخشی از سرمایه‌گذاری را از مسیرهای جدید تأمین کرد به این معنا که حدود ۲ درصد از محل بهره‌وری، مجددا به حوزه سرمایه‌گذاری بازگردد. تحقق چنین مدلی ساده نیست اما باور دارم تنها نهادی که می‌تواند این مسیر را به‌طور واقعی به حرکت درآورد، دانشگاه است.

وی ادامه داد: دانشگاه زمانی می‌تواند این نقش را ایفا کند که رئیس دانشگاه، حلقه عقلانیت میان حکمرانان و محیط واقعی جامعه باشد؛ کسی که بتواند سیاست، صنعت و علم را به هم متصل کند و تجارب گذشته نشان می دهد که این پیوند امکان‌پذیر است.

نهادی که تصمیم می‌گیرد باید مسئولیت آن را نیز بپذیرد

قالیباف همچنین تاکید کرد: یکی از مشکلات اصلی کشور، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری بدون پذیرش مسئولیت است؛ هر نهادی که تصمیم می‌گیرد باید مسئولیت آن را نیز بپذیرد.

وی در ادامه تأکید کرد: این نشست‌ها تداوم خواهد داشت و در جلسات بعدی به تفسیر مباحث و جمع‌بندی کامل خواهیم پرداخت تا بتوانیم مسیر کار را پیش ببریم.

رئیس مجلس تاکید کرد: هر جایی از برنامه هفتم پیشرفت مشخص شود که در توان ما نیست یا جبران گذشته انجام نشده، با جدیت اصلاح خواهد شد. تلاش ما بر این است که در وزارت آموزش و پرورش و علوم، اقدامات لازم را انجام دهیم تا وضعیت فعلی کشور بهبود یابد.