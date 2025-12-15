وزیر امور خارجه:
روابط ایران و بلاروس در زمینههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رو به توسعه است
وزیر امور خارجه، در جمعبندی سفر خود به مینسک اعلام کرد که روابط ایران و بلاروس در زمینههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رو به توسعه است و با تشکیل کمیسیونها و رایزنیهای مشترک، مسیر هموار برای گسترش همکاریها فراهم شده است.
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در جمعبندی سفر خود به مینسک، پایتخت بلاروس، گفت: ما و بلاروس دو کشور نزدیک به لحاظ مواضع سیاسی و بینالمللی هستیم و در طول سالهای گذشته همواره مشورتهای نزدیکی درباره تحولات بینالمللی و روابط دوجانبه داشتهایم. هیچ مشکلی در روابط وجود ندارد و امروز یک مرور کامل بر همکاریهای سیاسی و اقتصادی داشتیم که طیف گستردهای را در بر میگیرد.
وی افزود: همکاریهای فرهنگی و بینالمللی و همچنین بحثهای امنیتی و اقتصادی ظرفیتهای بسیار زیادی در روابط وجود دارد که هنوز بهطور کامل مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است. حجم تجارت بین دو کشور با وجود نبود مانع، در شأن روابط دو کشور نیست. امروز موانع موجود و راههای تسهیل تجارت بررسی شد و قرار شد تبادلاتی در این زمینه صورت گیرد.
وزیر امور خارجه تأکید کرد: چندین کمیسیون و کمیته مشترک بین دو کشور وجود دارد که برنامهریزی شده در ماههای آینده برگزار شوند. همچنین مشورتهای سیاسی بین دو وزارت خارجه در سطح معاونان وزیر وجود دارد و قرار شد در اولین فرصت برگزار شود و پس از آن، سفر وزیر خارجه بلاروس به ایران و نهایتاً سفر رئیسجمهور بلاروس به ایران صورت گیرد.
عراقچی گفت: برخی مقامات اقتصادی و وزرا برنامهریزی شده تا سفر کنند و نقشه راه یکساله روابط طراحی شد تا حرکت براساس برنامه مشخص انجام شود. در مسائل سیاسی، مواضع ما در سازمانهای بینالمللی و مجامع مختلف نزدیکی بسیار زیادی به هم دارد. مقابله با یکجانبهگرایی و سیاستهای زور و سلطه یکی از نقاط اشتراک ما در سالهای گذشته بوده و این مسیر ادامه خواهد یافت.
وی افزود: ما و بلاروس به همراه سایر کشورهایی که مخالف یکجانبهگرایی آمریکا و اقدامات قهرآمیز هستند، گروهی در سازمان ملل به نام «دوستان منشور» تشکیل دادهایم که مخالفت خود را با تحریمها و اقدامات یکجانبه اعلام میکند. در مجمع عمومی گذشته، جلسه وزرای خارجه برگزار شد و ارتباطات در نیویورک بهصورت منظم ادامه دارد. همچنین در بریکس، شانگهای و اتحادیه اوراسیا همکاریها گستردهتر خواهد شد.
عراقچی ادامه داد: در حوزه فرهنگی نیز اقدامات خوبی بین دو کشور انجام شده و قرار است توسعه یابد. امشب با جمعی از اهالی رسانه، مدیران اندیشکدهها و نمایندگان مجلس عضو گروه دوستی پارلمانی جلسه مفصلی برگزار شد و همفکری خوبی صورت گرفت. یکی از موسیقدانان بلاروس که مجری تلویزیون هم هست، موسیقی در مورد ایران اجرا کرده بود که پخش شد و توصیه میکنم حتماً آن را تماشا کنید. این نشاندهنده ظرفیت فرهنگی گسترده بین دو کشور است.
وی تأکید کرد: قرار شد کمیته مشترک کنسولی برای تسهیل روادید، گسترش گردشگری و حل برخی مشکلات کنسولی تشکیل شود. تعداد دانشجویان ایرانی در بلاروس زیاد نیست، اما علاقهمندی برای تبادلات علمی بین دانشگاههای دو کشور وجود دارد تا تبادل استاد و دانشجو و اجرای پروژههای مشترک بیشتر شود.
عراقچی گفت: مدارک دانشگاههای بلاروس ارزیابی خوبی دارند و در سطح بالایی قرار دارند. مطلع شدیم بیش از ده هزار دانشجوی چینی در بلاروس در حال تحصیل هستند. زمینههای همکاری بین دو کشور بسیار گسترده است. در حوزه اقتصادی موارد متعددی وجود دارد که پس از عملیاتی شدن درباره آن صحبت خواهد شد.
وی افزود: سفر بسیار خوب و سازنده بود. ملاقات با رئیسجمهور بلاروس مفید بود و درباره پروژههای همکاری صریح و مستقیم گفتوگو شد. مذاکرات بین وزرای خارجه نیز بسیار خوب بود و دیداری با دبیر شورای امنیت بلاروس داشتم که درباره مسائل امنیتی و منطقهای گفتگو کردیم و دعوت آقای لاریجانی برای سفر به ایران به ایشان ابلاغ شد. الحمدالله روابط دو کشور مسیر بسیار خوبی را طی میکند و با تصمیمات اتخاذ شده، انشاءالله بیش از این نیز توسعه خواهد یافت.