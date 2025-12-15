خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأکید معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه بر توسعه ابتکار گفتگوی تمدن‌ها

تأکید معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه بر توسعه ابتکار گفتگوی تمدن‌ها
کد خبر : 1728226
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل ضمن تأکید بر اهمیت ائتلاف تمدن‌های ملل متحد برای ایران و حمایت کشورمان از این ابتکار، پیشنهاداتی در جهت توسعه ابتکار گفتگوی تمدن‌ها مطرح کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه درحاشیه اجلاس ائتلاف تمدن‌های ملل متحد در ریاض با موراتینوس معاون دبیرکل سازمان ملل درامور ائتلاف تمدن‌های ملل متحد و فرستاده ویژه دبیرکل در مقابله با اسلام هراسی دیدار و گفتگو کرد.

معاون دبیرکل سازمان ملل در این دیدار با توجه به سابقه ارائه ابتکار جمهوری اسلامی ایران در خصوص «گفتگوی تمدن‌ها»، براهمیت حمایت ایران از ائتلاف تمدن‌های ملل متحد تاکید و از مشارکت سطح بالای کشورمان در این اجلاس قدردانی کرد.

وی ضمن اعلام آمادگی برای سفر به تهران به منظور پیشبرد دستور کار ائتلاف تمدن‌ها به‌ویژه در زمینه مقابله با اسلام‌هراسی، از افزایش نقش کشورمان در این گروه از جمله برگزاری نشست های آتی آن در تهران حمایت کرد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان نیز ضمن تأکید بر اهمیت ائتلاف تمدن‌های ملل متحد برای ایران و حمایت کشورمان از این ابتکار، پیشنهاداتی در جهت توسعه ابتکار گفتگوی تمدن‌ها مطرح کرد که مقرر شد در سفر آتی موراتینوس به تهران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری