معاون دبیرکل سازمان ملل در این دیدار با توجه به سابقه ارائه ابتکار جمهوری اسلامی ایران در خصوص «گفتگوی تمدن‌ها»، براهمیت حمایت ایران از ائتلاف تمدن‌های ملل متحد تاکید و از مشارکت سطح بالای کشورمان در این اجلاس قدردانی کرد.

وی ضمن اعلام آمادگی برای سفر به تهران به منظور پیشبرد دستور کار ائتلاف تمدن‌ها به‌ویژه در زمینه مقابله با اسلام‌هراسی، از افزایش نقش کشورمان در این گروه از جمله برگزاری نشست های آتی آن در تهران حمایت کرد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان نیز ضمن تأکید بر اهمیت ائتلاف تمدن‌های ملل متحد برای ایران و حمایت کشورمان از این ابتکار، پیشنهاداتی در جهت توسعه ابتکار گفتگوی تمدن‌ها مطرح کرد که مقرر شد در سفر آتی موراتینوس به تهران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

