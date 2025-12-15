در حوزه قانونگذاری خلائی برای خیزش اقتصادی دولت نداریم

به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در اختتامیه ششمین جشنواره شهید مدرس (ره) که صبح امروز (دوشنبه، ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۴) در بهارستان برگزار شد، اظهار کرد: شما کارمندان و نمایندگان مجلس طی ۱۲ روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و در زمان پس‌لرزه‌های بعد از این جنگ که ما را در تب و تاب این موضوع نگاه داشته بود، کار را با اقتدار پیش بردید. در این ایام نیرو‌های نظامی کشورمان به ویژه هوافضای سپاه همگی به میدان آمدند و از جمله آنها مردم عزیز ملت ایران بودند که شجاعانه، بزرگوارانه و کریمانه همه گلایه‌ها را کنار گذاشتند و یکپارچه به میدان آمدند.

وی در ادامه با بیان اینکه این مراسم به مناسبت ۱۰ آذر و گرامیداشت یاد و خاطره شهید مدرس (ره) برگزار شده است، گفت: ما باید بدانیم که صرفا برای گرامیداشت یک خاطره تاریخی گرد هم نمی‌آییم؛ شهید مدرس (ره) فردی بود که شخصیت حقیقی ایشان او را تبدیل به شهید مدرس (ره) کرد و او هم شجاع بود، هم طمع نداشت و اینگونه بود که در تاریخ ماندگار شد. انضباط، نظم، شجاعت و عدم دلبستگی او به دنیا بود که نقطه عطفی شد.

شهید مدرس (ره) یک معیار همیشه زنده برای اداره مجلس است. این معیار صرفا برای نمایندگان نیست بلکه برای تمامی کارمندان نیز است. در این مسیر باید بدانیم که اصالت کار در مجلس قطعا با نمایندگان است به این معنا که این موضوع یک واقعیت حقوقی است چرا که این نمایندگان، منتخب ملت هستند.

البته همه ما باید توجه کنیم که من به عنوان نماینده و شما به عنوان کارمندان مجلس در یک زنجیره کار می‌کنیم که اگر بخش‌های مختلف مجلس از بخش حفاظتی گرفته تا خدماتی نباشند، کار پیش نمی‌رود.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: یک سازمان، نهاد و یک ساختار به واسطه انسان‌های آن است که زنده می‌ماند. این انسان به‌ما هو انسان که شجاع و متعهد و متخصص هستند، سازمان خود را رشید و بالغ می‌کند تا در جامعه نمود شایسته‌ای داشته باشد. ما به مسئولیت پذیری شما افتخار می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم راه شهدا، امام شهدا و در سایه مقام معظم رهبری برای کمک به مردم و گره گشایی از امورات آنها مسیر را ادامه دهیم.

درحال حاضر موضوعات معیشتی و اقتصادی، بزرگ‌ترین چالش مردم است. ما در حوزه قانونگذاری هیچ خلائی برای خیزش اقتصادی از سوی دولت نداریم، هر خلاء قانونی که وجود داشت را با تدوین قوانین برطرف کرده و قوانین مازاد و مانع را نیز حذف و یا اصلاح می‌کنیم.