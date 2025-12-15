خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در حوزه قانونگذاری خلائی برای خیزش اقتصادی دولت نداریم

در حوزه قانونگذاری خلائی برای خیزش اقتصادی دولت نداریم
کد خبر : 1728218
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس بزرگ‌ترین چالش مردم را معیشتی و اقتصادی دانست و‌گفت: ما در حوزه قانونگذاری هیچ خلائی برای خیزش اقتصادی از سوی دولت نداریم، هر خلاء قانونی که وجود داشت را با تدوین قوانین برطرف کرده و قوانین مازاد و مانع را نیز حذف و یا اصلاح می‌کنیم.

به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در اختتامیه ششمین جشنواره شهید مدرس (ره) که صبح امروز (دوشنبه، ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۴) در بهارستان برگزار شد، اظهار کرد: شما کارمندان و نمایندگان مجلس طی ۱۲ روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و در زمان پس‌لرزه‌های بعد از این جنگ که ما را در تب و تاب این موضوع نگاه داشته بود، کار را با اقتدار پیش بردید. در این ایام نیرو‌های نظامی کشورمان به ویژه هوافضای سپاه همگی به میدان آمدند و از جمله آنها مردم عزیز ملت ایران بودند که شجاعانه، بزرگوارانه و کریمانه همه گلایه‌ها را کنار گذاشتند و یکپارچه به میدان آمدند.

وی در ادامه با بیان اینکه این مراسم به مناسبت ۱۰ آذر و گرامیداشت یاد و خاطره شهید مدرس (ره) برگزار شده است، گفت: ما باید بدانیم که صرفا برای گرامیداشت یک خاطره تاریخی گرد هم نمی‌آییم؛ شهید مدرس (ره) فردی بود که شخصیت حقیقی ایشان او را تبدیل به شهید مدرس (ره) کرد و او هم شجاع بود، هم طمع نداشت و اینگونه بود که در تاریخ ماندگار شد. انضباط، نظم، شجاعت و عدم دلبستگی او به دنیا بود که نقطه عطفی شد. 

شهید مدرس (ره) یک معیار همیشه زنده برای اداره مجلس است. این معیار صرفا برای نمایندگان نیست بلکه برای تمامی کارمندان نیز است. در این مسیر باید بدانیم که اصالت کار در مجلس قطعا با نمایندگان است به این معنا که این موضوع یک واقعیت حقوقی است چرا که این نمایندگان، منتخب ملت هستند.

البته همه ما باید توجه کنیم که من به عنوان نماینده و شما به عنوان کارمندان مجلس در یک زنجیره کار می‌کنیم که اگر بخش‌های مختلف مجلس از بخش حفاظتی گرفته تا خدماتی نباشند، کار پیش نمی‌رود.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: یک سازمان، نهاد و یک ساختار به واسطه انسان‌های آن است که زنده می‌ماند. این انسان به‌ما هو انسان که شجاع و متعهد و متخصص هستند، سازمان خود را رشید و بالغ می‌کند تا در جامعه نمود شایسته‌ای داشته باشد. ما به مسئولیت پذیری شما افتخار می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم راه شهدا، امام شهدا و در سایه مقام معظم رهبری برای کمک به مردم و گره گشایی از امورات آنها مسیر را ادامه دهیم.

درحال حاضر موضوعات معیشتی و اقتصادی، بزرگ‌ترین چالش مردم است. ما در حوزه قانونگذاری هیچ خلائی برای خیزش اقتصادی از سوی دولت نداریم، هر خلاء قانونی که وجود داشت را با تدوین قوانین برطرف کرده و قوانین مازاد و مانع را نیز حذف و یا اصلاح می‌کنیم. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری