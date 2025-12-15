خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک پایگاه خبری مجرم شناخته شد

یک پایگاه خبری مجرم شناخته شد
کد خبر : 1728180
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دادگاه هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی گفت: هیئت منصفه، مدیر مسئول پایگاه خبری ایرانیان نیوز را در مورد پرونده پزشک مشهدی مجرم شناخت.

به گزارش ایلنا، اکبر نصراللهی گفت: در دادگاه امروز، هیات منصفه به اتفاق آرا مهدی کریمی تفرشی مدیر مسئول پایگاه خبری ایرانیان نیوز را، به اتهام «افترا»، موضوع شکایت نفیسه برادران رفیعی مجرم شناخت  و مستحق تخفیف ندانست.

وی افزود: ایرانیان نیوز، فوت نوزاد امیرعباس در سال ۱۳۹۵ را، چند سال بعد با وجود رای هیات بدوی و تجدیدنظر نظام پزشکی مبنی بر عدم قصور پزشکی، در شماره ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳  خود با تیتر «دکتر نفیسه برادران رفیعی  قاتل امیرعباس» منتشر کرد.

نصراللهی افزود: متهم و وکیلش در دفاعیات امروز خود در دادگاه  گفتند مطلب از منابع دیگر نقل شده و خبرنگار هم بدون هماهنگی با مدیر مسئول آن را منتشر کرده‌ بود.

نصراللهی در پایان گفت:  رای نهایی دادگاه که به ریاست قاضی ترابی گل سفید در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد متعاقباً صادر خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری