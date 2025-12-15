یک پایگاه خبری مجرم شناخته شد

به گزارش ایلنا، اکبر نصراللهی گفت: در دادگاه امروز، هیات منصفه به اتفاق آرا مهدی کریمی تفرشی مدیر مسئول پایگاه خبری ایرانیان نیوز را، به اتهام «افترا»، موضوع شکایت نفیسه برادران رفیعی مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.

وی افزود: ایرانیان نیوز، فوت نوزاد امیرعباس در سال ۱۳۹۵ را، چند سال بعد با وجود رای هیات بدوی و تجدیدنظر نظام پزشکی مبنی بر عدم قصور پزشکی، در شماره ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ خود با تیتر «دکتر نفیسه برادران رفیعی قاتل امیرعباس» منتشر کرد.

نصراللهی افزود: متهم و وکیلش در دفاعیات امروز خود در دادگاه گفتند مطلب از منابع دیگر نقل شده و خبرنگار هم بدون هماهنگی با مدیر مسئول آن را منتشر کرده‌ بود.

نصراللهی در پایان گفت: رای نهایی دادگاه که به ریاست قاضی ترابی گل سفید در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد متعاقباً صادر خواهد شد.

انتهای پیام/