اسماعیلی:
هنوز تا تحقق عدالت و کیفیت آموزشی فاصله داریم
معاون راهبردی رئیسجمهور گفت: در حوزه توسعه آموزش و افزایش کمّیت آموزشی پیشرفتهای چشمگیری حاصل شده است، اما در زمینه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش، همچنان تا نقطه مطلوب فاصله داریم.
به گزارش ایلنا، محسن اسماعیلی، معاون راهبردی رئیسجمهور، در گفتوگو با خبرنگاران در حاشیه رویداد «راهبرد عدالت در کیفیت آموزشی» با تأکید بر اهمیت تحول آموزشی در گفتمان انقلاب اسلامی گفت: اساس نظام جمهوری اسلامی ایران و پیام انقلاب اسلامی، تحول در آموزش، فرهنگ و تربیت بوده است.
وی افزود: خوشبختانه با وجود همه مشکلاتی که کشور در نزدیک به ۵۰ سال گذشته با آن مواجه بوده، در حوزه توسعه آموزش و افزایش کمّیت آموزشی پیشرفتهای بسیار چشمگیری حاصل شده است، اما در زمینه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش، همچنان تا نقطه مطلوب فاصله داریم.
اهتمام ویژه دولت چهاردهم به آموزشوپرورش
معاون راهبردی رئیسجمهور با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم اظهار کرد: یکی از ویژگیهای برجسته این دولت، اهتمام خاص رئیسجمهور محترم به مسائل آموزشی است. به همین دلیل، معاونت راهبردی ریاستجمهوری با همکاری تنگاتنگ وزارت آموزشوپرورش و تحت هدایت وزیر محترم، مدتی است که بهصورت جدی روی موضوع عدالت و کیفیت آموزشی کار میکند.
وی ادامه داد: در این مسیر، علاوه بر صاحبنظران و اساتید دانشگاه، از معلمان با تجربه و پیشکسوتان آموزش از سراسر کشور نظرخواهی شده و از میان ایدههای ارائهشده، حدود ۲۰۰ ایده انتخاب شده است.
تشکیل دبیرخانه دائمی عدالت و کیفیت آموزشی
اسماعیلی با اشاره به برگزاری نشست هماندیشی این رویداد گفت: جلسه امروز صرفاً یک نشست مقطعی نیست و این کار به یک خاطره محدود نخواهد شد. دبیرخانه دائمی برای موضوع کیفیت و عدالت آموزشی تشکیل شده و این دبیرخانه بهصورت هماهنگ با وزارت آموزشوپرورش فعالیت خواهد کرد.
وی افزود: ایدههای دریافتشده در این دبیرخانه پرورانده میشود، نتایج بحثها جمعبندی و دستهبندی خواهد شد و در نهایت، بهصورت یک دستورالعمل شفاف و قابل اندازهگیری در اختیار رئیسجمهور محترم قرار میگیرد تا برنامههای کشور بر اساس آنچه ایشان ابلاغ میکنند، پیگیری شود.
آموزشوپرورش محور ثابت جلسات هیئت دولت
معاون راهبردی رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه آموزشوپرورش در دولت گفت: واقعیت این است که کمتر جلسهای از جلسات هیئت دولت برگزار میشود که رئیسجمهور محترم به بهانهای موضوع آموزشوپرورش و اهمیت آن را مطرح نکنند و اعضای دولت را به همکاری با این وزارتخانه تشویق نکنند.
وی افزود: البته مشکلات آموزشوپرورش، ریشه در سالهای گذشته دارد و همه ما باید دست به دست هم بدهیم تا تحت زعامت وزیر محترم آموزشوپرورش، این مشکلات بهتدریج کاهش یابد.
زیرساختها و املاک آموزشی در دستور کار ایدهها
اسماعیلی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره املاک مازاد آموزشوپرورش و همچنین کمبود خوابگاه در دانشگاه فرهنگیان گفت: بخشی از ایدههایی که به این رویداد ارسال شده، دقیقاً به همین حوزهها مربوط میشود.
وی تأکید کرد: ما بهخوبی میدانیم که زیرساختها و فضاهای فیزیکی آموزشی تأثیر مستقیمی بر کیفیت آموزش دارند؛ چه در مدارس و چه در مراکزی مانند دانشگاه فرهنگیان. به همین دلیل، برخی از ایدهها به موضوع بازگرداندن املاک آموزشوپرورش، تأمین منابع، توسعه زیرساختها و ارتقای فضاهای آموزشی اختصاص دارد.
معاون راهبردی رئیسجمهور در پایان گفت: پس از جمعبندی نهایی این ایدهها، برنامهها و تصمیمات بهصورت رسمی اعلام خواهد شد.