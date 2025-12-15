ارتش بر خلق فناوریهای بازدارنده متمرکز شده است
فرمانده کل ارتش گفت: تمرکز تلاشهای ما معطوف به خلق فناوریهای بازدارندهای است که حاوی پیامی روشن به دشمنان است.
به گزارش ایلنا، امیر سرلشکر «امیر حاتمی» بهمناسبت فرارسیدن هفته پژوهش پیامی صادر کرد.
متن این پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته پژوهش نماد عزم ملتی است که نبرد سرنوشتساز خویش را در میدان تحقیق و توسعه و آزمایشگاه جستوجو میکند. این نبرد سربازانی میطلبد که سلاحشان دانش، ایمان و ارادهای خللناپذیر است؛ ارادهای که تحریمها و محدودیتها را به فرصتی برای خودباوری و جهش بدل میسازد. تجربه دفاع مقدس و پیروزیهای مقاومت، گواه آن است که دشمن در نبرد سخت نیز در برابر ارادههای آهنین و تفکر متکی به خویشتن، به زانو درمیآید.
بدون تردید علم و پژوهش سلاحی راهبردی در پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی است. ارتش جمهوری اسلامی ایران با چنین مأموریت سترگی بهعنوان بازوی توانمند، نظام همواره پیشتاز عرصههای علمی و فناورانه بوده و این پیشتازی برخاسته از ارادهای استوار و ایمان راسخ به پیروزی در جهانی که سلطه با انحصار و ابزار دانش چرخه استثمار را میچرخاند، پژوهش برای ما عرصهای برای شکستن زنجیرهای وابستگی علمی است.
هر گام پژوهشی تجلیبخش ارادهای است که در پرتو ایمان به وعده الهی به سوی استقلال و عدالت گام برمیدارد و آنچه دشمنان را به هراس انداخته، شکوفایی همین اراده در عرصههایی چون هستهای، هوافضا، زیستفناوری، هوش مصنوعی و ... است.
پژوهش مؤثر آن است که از نیازهای راهبردی و اصیل برخاسته و توازن قدرت را به سود ملتهای تحت ستم و مستضعف دگرگون سازد. تمرکز تلاشهای ما معطوف به خلق فناوریهای بازدارندهای است که خود پیامی روشن به دشمنان است. این دستاوردها تنها ثمره محاسبات فنی نیست، بلکه برآمده از روحیه جهادی و ایثاری است که ریشه در فرهنگ دفاع مقدس دارد. تأثیر این پیشرفتها فراتر از مرزهای جغرافیایی است؛ هر موفقیت ایران اسلامی موجی از امید در دل ملتهای تحت ستم میآفریند و الگویی عینی از رهایی از انحصار علمی سلطهگران ارائه میدهد.
نقش ارتش در این میدان، نقشی پیشگام و الهامبخش است. همکاری تنگاتنگ دانشگاهها و مراکز پژوهشی نمونهای از همگرایی ملی در مسیر پیشرفت علمی است، نشان میدهد که مراکز نظامی نیز میتوانند کانون تولید علم و فناوری در خدمت بشریت باشند.
پژوهشی که در آن ارزشهای الهی و انسانی جایگاهی والا دارد، نهتنها به تولید محصول میانجامد که انسانهایی، عالم متعهد و عدالت خواه پرورش میدهد. این ساحت از دانش در تقابل کامل با نظام علمی سلطه قرار دارد که محصولاتش در خدمت استثمار و سرکوب ملتهاست.
انتظار جدی دارم در شرایط فعلی که جبهه استکبار قصد ضربهزدن به تمامیت ارضی و استقلال و نظام جمهوری اسلامی را دارد، همکاری با مراکز علمی و دانشبنیان با سرعتی مضاعف تداوم یابد، موانع پیش روی پژوهشگران برداشته شود و از این سربازان گمنام جبهه علم به نیکی تقدیر شود. یاد شهیدان این عرصه بهویژه شهدای پژوهشگر ارتش، چراغ راه ماست و پیمان میبندیم که راه آنان را با قدرتی افزونتر ادامه دهیم.
امید است با توکل بر خداوند متعال و بهرهگیری از همه ظرفیتهای داخلی تحت حمایت و راهبری حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) شاهد تعمیق هرچه بیشتر خودکفایی علمی و تقویت توان بازدارندگی ملت بزرگ ایران باشیم. این مسیر با استواری ادامه خواهد یافت تا وعده الهی درباره وارثان زمین محقق گردد.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر ستاد امیر حاتمی