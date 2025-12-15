به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در کنفرانس خبری با همتای بلاروسی خود گفت: از دوست عزیزم جناب آقای ماکسیم ریژنکوف، وزیر محترم امور خارجه بلاروس بخاطر دعوتی که از من به عمل آوردند و بخاطر مهمان نوازی بسیار گرم که برای من و هیات همراهم فراهم کردند و همچنین مهمتر از آن بخاطر بحث های بسیار خوب و سازنده ای که ما امروز هم با ایشان، هم با جناب آقای لوکاشنکو، رئیس جمهور محترم بلاروس که من قبل از مذاکراتم با وزیر محترم با ایشان دیدار بسیار خوب و بسیار سازنده و بسیار راه گشایی را داشتیم.

روابط ایران و بلاروس مسیر بسیار خوبی را طی می کند، این روابط از زمان شروع زمان استقلال بلاروس تا الان روابط بسیار گرم، دوستانه و مبتنی بر منافع متقابل و احترام متقابل بوده و ما همچنان به این مسیر ادامه خواهیم داد.

دو کشور در موضوعات بین المللی، در موضوعات جهانی دارای مواضع مشترک هستند، در بسیاری از موضوعات ما با همدیگر در مجامع بین المللی همکاری داریم، در مسائل منطقه ای دیدگاه های مشترک داریم. از این که دوستان ما در بلاروس تجاوز اسرائیل و امریکا به ایران را محکوم کردند و با ملت ایران اعلام همبستگی و حمایت کردند قدردانی می کنیم.

جمهوری اسلامی ایران در چارچوب توسعه روابط با کشورهای مستقل و کشورهایی که علاقمند به همکاری مشترک و مفید با ایران هستند، همواره اولویت قائل بوده است بوده و در بین این کشورها بلاروس جایگاه ویژه ای برای ما دارد و به همین جهت ما همه ظرفیت های موجود در دو کشور را قصد داریم برای پیشبرد منافع دو ملت به کار بگیریم. سفر جناب آقای لوکاشنکو به تهران در سال گذشته و سفر جناب آقای پزشکیان در ماه اوت گذشته به بلاروس دو نقطه عطف مهم در روابط دو کشور است که باعث جهش در همکاری های اقتصادی و همکاری های سیاسی ما شد.

هفته گذشته کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران برگزار شد و توافقات بسیار مهم و بسیار خوبی در این کمیسیون به دست آمد، که هر دو طرف برای تداوم این همکاری ها و اینکه ظرفیت های اقتصادی موجود در دو کشور مورد بهره برداری قرار بگیرند، اراده لازم را دارند. ما همینطور در حوزه اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در شانگهای و در بریکس با هم حضور داریم و مصمم هستیم که ظرفیت های این نهادهای منطقه و بین المللی را هم در جهت منافع دو کشور به کار بگیریم.

دو کشور ما مورد تحریم های غیرعادلانه و یک جانبه و غیرقانونی کشور های غربی هستند. ما در حوزه مقابله با اقدامات قهرامیز یک جانبه در سازمان های بین المللی با هم همکاری داریم، در حوزه مقابله با تحریم های غیرقانونی با هم همکاری داریم، هر دو عضو گروه دوستان منشور هستیم، در سازمان ملل متحد، در حاشیه مجمع عمومی گذشته جلسه مشترکی را کشورهای عضو این گروه داشتند بنده و آقای ریژنکوف در آن جلسه شرکت داشتیم و اراده خودمان را برای مقابله با تحریم های یک جانبه در سطح بین المللی و مقابله با اقدامات قهرامیز یک جانبه بیان داشتیم.

ما مذاکرات بسیار مفید را داشتیم و بر یک نقشه راه همکاری های دو کشور در طول یک سال آینده توافق کردیم به این که چه گام هایی را باید برداریم تا بتوانیم از ظرفیت های موجود در روابط اقتصادی و روابط دو کشور هر چه بیشتر استفاده بکنیم.

من بسیار خوشحال هستم که امروز این سفر را توانستم انجام دهم از دعوت جناب آقای ریژنکوف و مهمانوازی ایشان یکبار دیگر تشکر میکنم. از جناب آقای لوکاشنکوف بخاطر دیدار بسیار خوبی که داشتیم و اطمینانی که ایشان برای گسترش روابط دو کشور دادند و آمادگی بلاروس برای این همکاری ها تشکر میکنم .و به شخصه به آینده ی روابط دو کشور ایران و بلاروس بسیار امیدوار دارم.

در این دیدار رئیس جمهور بلاروس با اشاره به روابط بسیار خوب مینسک-تهران، بر آمادگی کشورش برای توسعه و گسترش روابط در همه حوزه‌های مورد علاقه طرفین به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن ابراز خرسندی از روابط رو به رشد دو کشور، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس در تهران در هفته گذشته را گام مهمی در راستای گسترش مناسبات اقتصادی دانست و بر اهتمام ایران در پیگیری اجرای تفاهمات صورت‌گرفته برای توسعه همکاری‌ها در همه زمینه‌های مورد نظر طرفین و نیز گسترش مراودات اقتصادی و تجاری بین دو کشور تاکید کرد.

در این دیدار دیدگاه‌های کشورمان درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تشریح شد و اهمیت هماهنگی و همکاری بیش از پیش دو کشور در سطح سازمان‌های بین‌المللی و ترتیبات چندجانبه به‌ویژه در سازمان ملل متحد و سازمان‌های بریکس و شانگهای، جهت صیانت از حاکمیت قانون و چندجانبه گرایی در سطح بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفت.

طرفین در این دیدار با ابراز خشنودی از روند رو به پیشرفت روابط دو کشور در عرصه‌های گوناگون دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، ترانزیت و صنعت، بر عزم و اراده رهبران دو کشور برای گسترش همکاری‌های فی‌مابین دو کشور تاکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سفر رئیس جمهور پزشکیان به مینسک در مرداد ماه سال جاری تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران با جدیت اجرای تفاهم‌ها و توافق‌های صورت گرفته بین دو رئیس جمهور را دنبال می‌کند.

وزیر امور خارجه بلاروس نیز با اشاره به استحکام روابط بلاروس و ایران، بر جدیت این کشور برای تقویت مناسبات دو کشور در عرصه‌های مختلف دوجانبه و چندجانبه تاکید کرد.

طرفین در این دیدار در مورد راه‌های هم‌افزایی و همکاری در سطح سازمان‌های بین‌المللی از جمله در سطح سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن و ترتیبات چندجانبه به‌ویژه بریکس و شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز جنبش عدم تعهد با هدف کمک به صیانت از حاکمیت قانون و مقابله با فشارهای فزاینده علیه چندجانبه‌گرایی گفتگو و تبادل نظر کردند.

