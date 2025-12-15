خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امضای سه سند همکاری بین دو کشور ایران و بلاروس

امضای سه سند همکاری بین دو کشور ایران و بلاروس
کد خبر : 1728132
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای رایزنی با مقام‌های ارشد دولت جمهوری بلاروس به این کشور سفر کرده است، با وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد و در این دیدار سه سند همکاری بین دو کشور به امضای وزرای امور خارجه ایران و بلاروس رسید

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در این دیدار ضمن بررسی روابط دوجانبه، در مورد تحولات بین‌المللی تبادل نظر کردند.

طرفین در این دیدار با ابراز خشنودی از روند رو به پیشرفت روابط دو کشور در عرصه‌های گوناگون دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، ترانزیت و صنعت، بر عزم و اراده رهبران دو کشور برای گسترش همکاری‌های فی‌مابین دو کشور تأکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سفر رئیس جمهور پزشکیان به مینسک در مرداد ماه سال جاری تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران با جدیت اجرای تفاهم‌ها و توافق‌های صورت گرفته بین دو رئیس جمهور را دنبال می‌کند.

وزیر امور خارجه بلاروس نیز با اشاره به استحکام روابط بلاروس و ایران، بر جدیت این کشور برای تقویت مناسبات دو کشور در عرصه‌های مختلف دوجانبه و چندجانبه تأکید کرد.

طرفین در این دیدار در مورد راه‌های هم‌افزایی و همکاری در سطح سازمان‌های بین‌المللی از جمله در سطح سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن و ترتیبات چندجانبه به‌ویژه بریکس و شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز جنبش عدم تعهد با هدف کمک به صیانت از حاکمیت قانون و مقابله با فشارهای فزاینده علیه چندجانبه‌گرایی گفتگو و تبادل نظر کردند.

در پایان این دیدار سه سند همکاری بین دو کشور به امضای وزرای امور خارجه ایران و بلاروس رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری