حاجیمیرزایی:
رویکرد دولت پرهیز از تنوع مدارس است
رئیس دفتر رئیسجمهور در خصوص رویکرد دولت نسبت به تنوع مدارس، گفت: رویههایی در طول زمانهای طولانی مبتنی بر قوانین و مقررات موجود شکل گرفته است و نمیتوان به یک باره تمام این رویهها را بر هم ریخت، اما رویکرد دولت پرهیز از تنوع مدارس است.
به گزارش ایلنا، «محسن حاجیمیرزایی» در حاشیه «رویداد راهبرد عدالت در کیفیت آموزشی» در پاسخ به خبرنگاران گفت: دولت بر این باور است که در حوزه ارتقای سطح معلمان باید اقداماتی صورت گیرد چرا که دسترسی به مدارس خاص و ویژه تنها برای طبقات برخوردارتر (از نظر مالی) فراهم است و با توجه به اینکه بستر اصلی آموزش و پرورش در کشور ما مدارس دولتی است، باید این مدارس را هم به لحاظ نیروی انسانی و هم محتوای آموزشی اصلاح و تقویت کنیم.
وی افزود: البته ارتقای سطح نیروی انسانی و اصلاح محتوای آموزشی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.
رئیس دفتر رئیسجمهور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دولت برنامهای برای اصلاح وضعیت تنوع مدارس در سطح کشور دارد یا خیر؟ گفت: رویههایی در طول زمانهای طولانی مبتنی بر قوانین و مقررات شکل گرفته است و نمیتوان به یک باره تمام این رویهها را بر هم ریخت، اما رویکرد دولت پرهیز از تنوع مدارس است.