در ادامه سفر استانی وزیر کشور به گلستان؛
مومنی وارد مازندران شد
وزیر کشور با استقبال استاندار و جمعی از مسئولان مازندران، وارد ساری شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، قرار است جلسه مدیریت پسماند استانهای مازندران و گلستان به ریاست اسکندر مومنی وزیر کشور برگزار شود.
مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها، منصور تقوی مشاور وزیر و مسئول هماهنگی حوزه وزارتی و حمید خواجهنژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، دکتر مومنی را در این سفر همراهی میکنند.
وزیر کشور صبح امروز برای شرکت در نشست شهرداران کلانشهرها و افتتاح چند طرح به گرگان سفر کرده بود.