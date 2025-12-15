به گزارش ایلنا، سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی پیش‌ازظهر دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ در آئین افتتاحیه هفتمین جشنواره بین‌المللی جهادگران که در مجتمع فرهنگی حضرت ولی عصر (عج) برگزار شد، گفت: بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به مردم و جوانان بود، بسیج در گام دوم در سند اعتلا، آغوش خود را به روی همه مردم باز کرد و بسیج گام دوم، بسیج همه مردم است.

وی ادامه داد: بسیج حتماً در این مسیر باید سازوکاری را برای خود فراهم کند، اولین قدم چابک سازی بسیج و فرایندها به نفع مردم است و دومین قدم عمل قرارگاهی است که جشنواره بین‌المللی جهادگران گامی در این مسیر است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی با بیان اینکه خدمت به مردم مقدمه بندگی است و گروه‌های جهادی در روستاها به خوبی در حال انجام این خدمت هستند، اظهار کرد: این جشنواره می‌خواهد همه فعالیت و خدمات بی‌منت جهادگران را نشر دهد و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، این جهاد موفق را باید هنرمندانه منعکس کرد.

سردار زهرایی با اشاره به رویکرد مسئله محوری گروه‌های جهادی تصریح کرد: درست است که بچه‌های جهادی امروز به فرموده ولی امر مسلمین جهان به ساخت دیوار و بام خانه آن پیرزن هم می‌پردازند، ولی امروزه برای حل مسائل در جغرافیای هدف خودش بسیار خوش درخشیدند؛ گروه‌های جهادی قد کشیدند، رشید شدند، بالغ شدند و نمود رویکرد مسئله محوری را باید در این جشنواره ببینیم.

وی با تاکید بر اینکه جشنواره بین‌المللی جهادگران انطباق کاملی با پیام ۹ بندی رهبری انقلاب دارد، گفت: این جشنواره یک رویدادی برای رشد و ارتقای گروه‌های جهادی است.

در پایان این آیین، در مراسمی رسمی از پوستر هفتمین جشنواره بین‌المللی جهادگران رونمایی شد.

