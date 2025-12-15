خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر دادگستری:

مقابله با فساد مستلزم هوشمندی، یکپارچگی و انطباق با تحولات روز است

مقابله با فساد مستلزم هوشمندی، یکپارچگی و انطباق با تحولات روز است
کد خبر : 1728049
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر دادگستری گفت: در جهانی که فناوری مفاهیم سنتی روابط و بازار‌های مالی را دستخوش تردید و تغییر کرده است، فساد روز به روز شکلی پیچید‌ه‌تر را به خود گرفته و خواهد گرفت و مقابله با آن هر روز بیش از پیش نیازمند هوشمندی، یکپارچگی و انطباق با تحولات روز است.

به گزارش ایلنا، یازدهمین نشست دوسالانه دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در دوحه قطر با سخنرانی دبیر کل سازمان ملل متحد و با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و مقامات عالیرتبه کشور‌های عضو آغاز به کار کرد.

رحیمی در این نشست ضمن تشریح اقدامات کشورمان در مبارزه با فساد، به چالش‌ها و موانع ناشی از تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه یکجانبه در مبارزه موثر و کارآمد با فساد و تحقق شفافیت اشاره کرد و گفت: تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا و جنایات بین‌المللی ارتکاب یافته آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، نقض حقوق بین الملل و چالشی جدی در فرایند همکاری‌های بین‌المللی مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته است.

وزیر دادگستری گفت: در جهانی که فناوری مفاهیم سنتی روابط و بازار‌های مالی را دستخوش تردید و تغییر کرده است، فساد روز به روز شکلی پیچید‌ه‌تر را به خود گرفته و خواهد گرفت و مقابله با آن هر روز بیش از پیش نیازمند هوشمندی، یکپارچگی و انطباق با تحولات روز است.

وی اظهار داشت: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران پیش نویس سند راهبرد ملی مقابله با فساد را با بازتعریف سیاست‌های سنتی مقابله با فساد تهیه و برای تصویب ارائه کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری