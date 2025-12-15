تأکید وزارت دفاع و دفتر هیئت دولت بر تقویت همکاریهای مشترک
وزارت دفاع و دفتر هیئت دولت بر تقویت همکاریهای مشترک، توسعه همکاریها در زمینههای پژوهشی و تقویت امور کارشناسی در موضوعات ارجاعی نیروهای مسلح و حوزه پشتیبانی دفاعی تأکید کردند.
به گزارش ایلنا با حضور امیر سرتیپ خلبان «عزیز نصیرزاده» هیئت رئیسه و جمعی از معاونان و رؤسای سازمانهای تابعه وزارت دفاع و «سیدکامل تقوینژاد» دبیر هیئت دولت، معاونان و دبیران کمیسیونهای دولت باهدف افزایش تعاملات، توسعه همکاریها خصوصا در زمینههای پژوهشی و تقویت امور کارشناسی در موضوعات ارجاعی نیروهای مسلح و حوزه پشتیبانی دفاعی به دولت تأکید شد.
در این جلسه، همکاری مشترک برای شناسایی خلأهای قانونی در حوزههای دفاعی و تدوین لوایح قانونی مورد نیاز در زمینههای دفاعی و معیشت کارکنان لشکری و تسریع در انجام امور ارجاعی از طرف وزارت دفاع به دولت مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت.
همچنین در این نشست، معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی راهبردی وزارت دفاع گزارشی از عملکرد یک سال گذشته و طرحهای در دست اجرا ارائه داد و مسوولان وزارت دفاع و دبیران کمیسیونهای دولت و مدیران دفتر هیات وزیران بر لزوم همافزایی برای ارتقای توان دفاعی کشور تأکید کردند.