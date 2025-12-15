خبرگزاری کار ایران
وزیر کشور:

عدالت آموزشی از اولویت‌های اصلی دولت است

وزیر کشور با اشاره عدالت آموزشی از اولویت‌های اصلی دولت است گفت: همبستگی و تعامل سازنده میان مسئولان و مردم، زمینه‌ساز توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی در گلستان را فراهم کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، مومنی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان تأکید کرد: عدالت آموزشی از اولویت‌های اصلی دولت است و استان گلستان در این زمینه اقدامات مؤثری انجام داده است؛ ساخت و افتتاح ده‌ها مدرسه در شهرها و روستاهای استان نمونه‌ای از این تلاش‌هاست.

وی افزود: در حوزه انرژی‌های پاک، گلستان با اجرای پروژه‌های خورشیدی از مقیاس یک تا چند صد مگاوات، به یکی از استان‌های پیشتاز کشور تبدیل شده است.  

وزیر کشور خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وارد استان شده‌اند و مجوزهای لازم برای اجرای پروژه‌های بزرگ صادر شده است.  

وی با اشاره به موقعیت راهبردی استان گفت: گلستان در مسیر کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب قرار دارد و این جایگاه می‌تواند نقش مهمی در توسعه ملی ایفا کند.  

وزیر کشور همچنین بر اهمیت ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و دامداری استان تأکید کرد و گفت: باید مدت توقف گردشگران در استان افزایش یابد تا مردم ایران بیش از پیش از زیبایی‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی گلستان بهره‌مند شوند.  

وزیر کشور در پایان ضمن قدردانی از نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار، نمایندگان مجلس و مردم گلستان گفت: این استان سهم بزرگی در تاریخ ایران و انقلاب اسلامی داشته و دولت مصمم است با همت همه دستگاه‌ها و مردم، گلستان را به جایگاه شایسته خود در سطح ملی و منطقه‌ای برساند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان نیز در این دیدار بااشاره به اهمیت سفر استانی مسئولان و آشنایی  با مشکلات مردم از نزدیک، گفت: این سفرها گامی ضروری و تأثیرگذار در مدیریت کشور است.

آیت‌الله نورمفیدی افزود: استان گلستان با چالش‌های ریشه‌ای در کشاورزی روبروست که نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی دقیق است.

وی همچنین بااشاره به جایگاه گردشگری در استان گلستان، برضرورت توسعه زیرساخت‌های این صنعت تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان همجنین از رئیس جمهور و دغدغه ایشان برای حل ریشه‌ای مشکلات تقدیر و بر همکاری همه‌جانبه با دولت در راستای پیشرفت کشور تأکیدکرد.

آیت الله نورمفیدی از صدا و سیما و رسانه‌ها خواست ضمن بیان مشکلات، پیشرفت‌ها و دستاوردهای کشور را نیز منعکس کنند تا امید و آگاهی در جامعه تقویت شود.

