به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، مومنی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان تأکید کرد: عدالت آموزشی از اولویت‌های اصلی دولت است و استان گلستان در این زمینه اقدامات مؤثری انجام داده است؛ ساخت و افتتاح ده‌ها مدرسه در شهرها و روستاهای استان نمونه‌ای از این تلاش‌هاست.

وی افزود: در حوزه انرژی‌های پاک، گلستان با اجرای پروژه‌های خورشیدی از مقیاس یک تا چند صد مگاوات، به یکی از استان‌های پیشتاز کشور تبدیل شده است.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وارد استان شده‌اند و مجوزهای لازم برای اجرای پروژه‌های بزرگ صادر شده است.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی استان گفت: گلستان در مسیر کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب قرار دارد و این جایگاه می‌تواند نقش مهمی در توسعه ملی ایفا کند.

وزیر کشور همچنین بر اهمیت ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و دامداری استان تأکید کرد و گفت: باید مدت توقف گردشگران در استان افزایش یابد تا مردم ایران بیش از پیش از زیبایی‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی گلستان بهره‌مند شوند.

وزیر کشور در پایان ضمن قدردانی از نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار، نمایندگان مجلس و مردم گلستان گفت: این استان سهم بزرگی در تاریخ ایران و انقلاب اسلامی داشته و دولت مصمم است با همت همه دستگاه‌ها و مردم، گلستان را به جایگاه شایسته خود در سطح ملی و منطقه‌ای برساند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان نیز در این دیدار بااشاره به اهمیت سفر استانی مسئولان و آشنایی با مشکلات مردم از نزدیک، گفت: این سفرها گامی ضروری و تأثیرگذار در مدیریت کشور است.

آیت‌الله نورمفیدی افزود: استان گلستان با چالش‌های ریشه‌ای در کشاورزی روبروست که نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی دقیق است.

وی همچنین بااشاره به جایگاه گردشگری در استان گلستان، برضرورت توسعه زیرساخت‌های این صنعت تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان همجنین از رئیس جمهور و دغدغه ایشان برای حل ریشه‌ای مشکلات تقدیر و بر همکاری همه‌جانبه با دولت در راستای پیشرفت کشور تأکیدکرد.

آیت الله نورمفیدی از صدا و سیما و رسانه‌ها خواست ضمن بیان مشکلات، پیشرفت‌ها و دستاوردهای کشور را نیز منعکس کنند تا امید و آگاهی در جامعه تقویت شود.

