رشد ۶۰ درصدی تبدیل سندهای دفترچه‌ای به سند تک‌برگ

رشد ۶۰ درصدی تبدیل سندهای دفترچه‌ای به سند تک‌برگ
رئیس سازمان ثبت اسناد کشور از رشد ۶۰ درصدی تبدیل سندهای دفترچه‌ای به سند تک‌برگ خبرداد.

به گزارش ایلنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در جلسه امروز شورای عالی قضایی با اشاره به عملکرد هشت ماه نخست سال جاری سازمان: ۲۱۶ درصد افزایش صدور اسناد اراضی موات و ۲۷ درصد افزایش وصول معوقات بانکی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌ایم.

وی ادامه داد: طی هشت ماه نخست سال جاری ۶۰۰ هزار و ۴۷۰ سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ تبدیل شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶۲ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور گفت: میانگین زمان تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ در این بازه هشت ماهه، کمتر از ۱۲ روز بوده است که ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تاکنون هفت میلیون و ۳۰۱ هزار و ۱۱۳ فقره سند صادر شده و در حال حاضر نیز سامانه موضوع ماده ۱۰، ایجاد و به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است.

 

