اکنون وقت سؤال آژانس نیست، آژانس باید پاسخ دهد چرا حمله به ایران را محکوم نکرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد اسلامی در مراسم رونمایی از دستاوردهای نوین و راهبردی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران در جمع خبرنگاران گفت: نکته‌ای که برای ما حائز اهمیت است این است که چرخه نوآوری همیشه زنده و پویا باشد و بتواند برای حل مسائل کشور و نیاز مردم اقدام کند. در حال حاضر ما ۷۰ نوع رادیودارو تولید مستمر داریم که عرضه می‌کنیم و حدود یک‌ونیم میلیون نفر در سال از این‌ها استفاده می‌کنند. در کشور ۲۰ رادیودارو در فاز تحقیقات داشتیم که هم‌اکنون نیز در حال انجام است و دو نوع رادیودارو امروز در اینجا رونمایی شد.

وی ادامه داد: هدف ما این بود که در بحث رادیوداروهای تشخیصی، دقت را افزایش دهیم تا قدرت تشخیص بالا برود و در بخش درمانی، اثربخشی را افزایش دهیم تا بتواند بدون تأثیرات جانبی، برای درمان بیماران سرطانی مؤثر واقع شود. امروز هم نشان دادیم که این سیاست جواب داده و به محصول رسیده است. محصولاتی که امروز نمایش داده شد، یکی بر پایه گالیوم ۶۸ و دیگری پتاسیم ۱۷۷ است که در بحث تشخیصی و درمانی به نیازهای بسیار خاص سرطان‌های پوستی پاسخ می‌دهد.

رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: این سرطان‌ها کشنده هستند و واقعاً ناامیدی در آن‌ها وجود دارد. به حمدالله این محصولات توانسته‌اند در دستگاه پت‌اسکن و عکسبرداری استفاده شوند و در درمان بیماران مؤثر واقع شوند. این نکته بسیار حائز اهمیت است که این دو محصول جدید برای بسیاری از بیماران توانسته‌اند کارایی داشته باشند.

وی افزود: در همین راستا و در همین فرایند، دستگاه تولید خودکاری است که می‌تواند با افزایش حفاظت، در کار تولید کند. از لحاظ میزان مواد استفاده‌شده در این محصول، به‌صورت اتوماتیک مشخص می‌شود. این موضوع به‌خصوص برای داروهایی که بیماری‌هایی فوق‌العاده پیشرفت کرده‌اند و برای بیماران سرطانی که درد شدید دارند، تولید پایداری می‌باشد که می‌تواند کمک کند تا وضعیت این بیماران برای انجام وظایف و خدمت به مردم تسهیل شود.

اسلامی یادآور شد: در حال حاضر، در محصولات تولیدی ما که شامل رادیوداروها و نیز بحث‌هایی در بخش آب سنگین و مشتقات آن است، حدود ۵۶ کشور متقاضی محصولات ما بوده و هستند. ما به مشکلات تحریمی در حمل‌ونقل برخورد نکرده‌ایم و هم‌اکنون در حال صادرات هستیم. برای آن‌هایی که به مشکل تحریمی در حمل‌ونقل برخورد کرده‌اند، در حال دنبال کردن راه‌هایی هستیم تا بتوانیم این محصولات را به دست مصرف‌کننده برسانیم. بنابراین محصولات ما در بازار جهانی تقاضا دارند و رو به گسترش نیز هستند.

رئیس سازمان انرژی اتمی درباره روابط ایران و آژانس گفت: مهم این است که اکنون موضوع مراکزی مطرح است که مورد حمله نظامی واقع شده‌اند. برای این مراکز بایستی پروتکلی وجود داشته باشد. آژانسی که محکوم نمی‌کند، حق ندارد ادعا کند که می‌خواهد بازرسی کند. ما هم مکاتبه کرده‌ایم که آژانس در این مورد نه موضعی گرفته، نه محکوم کرده و نه دستوری دارد. این‌که تحت تأثیر فشار اسرائیل و سه کشور اروپایی قرار دارد، دلیل نمی‌شود ما تحت تأثیر این فشارها قرار بگیریم و آن‌ها باید به دنیا پاسخ دهند.

اسلامی تاکید کرد: این موضوع برای هر کشوری می‌تواند اتفاق بیفتد. تأسیسات هسته‌ای ما تماماً ثبت‌شده در آژانس بوده و تحت نظارت آژانس قرار داشته است. آژانس باید جواب دهد. اکنون وقت سؤال آژانس نیست، آژانس باید پاسخ دهد که چرا محکوم نکرده و چه دستورالعملی دارد. اگر آن را دارد، باید روند آن را طی کنند تا ما بخوانیم ببینیم چه هست.

