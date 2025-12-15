۲۰ رادیودارو در فاز تحقیقات داریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی گفت: هفته پژوهش فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های پژوهشی است. اگر تسهیلگری صورت بگیرد تولید علم و فناوری پر رنگ خواهد شد.

وی ادامه داد: در سازمان انرژی اتمی نماد موفق زنده نگه داشتن چرخه فعالیت و نوآوری است. تبدیل ایده به محصول در سازمان در کوتاه مدت است. ما سال ۴۰۲ اعلام کردیم که ۵۰ رادیو دارو تولیدی داریم و ۲۰ رادیو دارو در فاز تحقیقی بوده است الان ۷۰ رادیو داریم و ۲۰ رادیو دارو دیگر در دست تحقیق است و این پروسه تحقیق پایان ندارد.

معاون رئیس جمهور گفت: همین الان با دانشگاه سبزوار نیز همکاری داریم. تمام دانشگاه های کشور که دارای استعداد و علاقه مندی باشند در دستور کار ما قرار گرفته است امروز هم با دانشگاه حکیم سبزواری توافقی داشتیم.

