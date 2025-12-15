خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۰ رادیودارو در فاز تحقیقات داریم

۲۰ رادیودارو در فاز تحقیقات داریم
کد خبر : 1727936
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در حال حاضر ۷۰ رادیو تولیدی داریم و ۲۰ رادیو دارو دیگر در دست تحقیق است و این پروسه تحقیق پایان ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی گفت: هفته پژوهش فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های پژوهشی است. اگر تسهیلگری صورت بگیرد تولید علم و فناوری پر رنگ خواهد شد.

وی ادامه داد: در سازمان انرژی اتمی نماد موفق زنده نگه داشتن چرخه فعالیت و نوآوری است. تبدیل ایده به محصول در سازمان در کوتاه مدت است. ما سال ۴۰۲ اعلام کردیم که ۵۰ رادیو دارو تولیدی داریم و ۲۰ رادیو دارو در فاز تحقیقی بوده است الان ۷۰ رادیو داریم و ۲۰ رادیو دارو دیگر در دست تحقیق است و این پروسه تحقیق پایان ندارد.

معاون رئیس جمهور گفت: همین الان با دانشگاه سبزوار نیز همکاری داریم. تمام دانشگاه های کشور که دارای استعداد و علاقه مندی باشند در دستور کار ما قرار گرفته است امروز هم با دانشگاه حکیم سبزواری توافقی داشتیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری