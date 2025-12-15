ارتقاء مستمر و دائمی توان پدافند هوایی، از اولویت های کشور است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بازدید از قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) کشور، ضمن حضور در بخش‌های مختلف و بررسی اقدامات صورت گرفته، به تلاش‌ها برای ارتقاء توان پدافند هوایی ایران اسلامی اشاره و اظهار کرد: امروز فرصتی ایجاد شد تا بتوانیم در جمع همرزمان خود در پدافند هوایی حاضر شویم و از چگونگی پیشبرد اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته از سوی آنان برای ارتقاء توان پدافند هوایی کشور بازدیدی داشته باشیم.

وی همچنین لزوم ارتقاء بیش از پیش توان پدافند هوایی کشور را مورد تاکید قرارداد و تصریح کرد: ارتقاء روز به روز، مستمر و دائمی توان پدافند هوایی ایران اسلامی، از اولویت‌های کشور است.

همرزمان ما در پدافند هوایی حقیقتا با ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی و بهره‌گیری از دانش، تخصص و همت بلند خویش، در چند ماه اخیر، اقدامات بسیار بزرگ و قابل توجهی را در عرصه ارتقاء توان پدافند هوایی کشور ترتیب داده‌اند که شایسته قدردانی است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: با اتکا به اقدامات صورت گرفته در پدافند هوایی کل کشور، باید گفت که استمرار ارتقاء توان پدافند هوایی به خوبی در حال انجام است و این ماحصل اقدامات شبانه روزی و بدون وقفه همرزمان ما در مجموعه پدافند هوایی کشور است.

وی ضمن تقدیر از مسئولان، کارکنان و رزمندگان این قرارگاه گفت: تمامی پیشرفت‌ها حاصل کار هم افزا، هماهنگ، شبانه روزی و فداکارانه مجموعه دانشمندان، محققان، فرماندهان، شرکت‌های دانش بنیان، صنایع دفاع، مراکز جهاد خودکفایی ارتش و سپاه است. ما از همه آنان تشکر و قدردانی می‌کنیم و امیدواریم قرارگاه پدافند هوایی در مسیر پیش روی خود، موفق باشد و ضمن دستیابی به اهداف تعیین شده، در ماموریت‌های واگذاری، موفق عمل کند.

امیر سرلشکر موسوی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: نیروی پدافند هوایی ارتش و سپاه، بازوان قدرتمند مطمئن و با ارزشی هستند که می‌توانند یاری بخش قرارگاه پدافند در پیشبرد راهبردها و هدف‌گذاری‌های نوین قرار گیرند و در ارتقاء ظرفیت‌های کمی و کیفی، بهره‌گیری از سامانه‌های نوین و روز آمد و نیروی انسانی متعهد، شجاع، کارآمد و تقویت سپر دفاعی شبکه یکپارچه پدافند هوایی، برای رویارویی موفق با تهدیدات، در هم‌افزایی با سایر نیروها و سازمان‌های فعال و مسئول نقش اساسی ایفا کنند.

