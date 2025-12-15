وزیر کشور تاکید کرد:
ضرورت توسعه زیرساختهای گردشگری و برنامه ریزی برای جذب سرمایهگذار
وزیر کشور بر ضرورت توسعه زیرساختهای گردشگری و برنامه ریزی برای جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر مومنی در مراسم بهرهبرداری همزمان از ۷ مدرسه با ۴۲ کلاس درس و دو نیروگاه خورشیدی در استان گلستان، گفت: عدالت آموزشی از اولویتهای دولت است و استان گلستان در این زمینه عملکرد قابل توجهی داشته است. از دهه فجر سال گذشته تا پیش از مهر، ۵۵ مدرسه افتتاح شد و از آن تاریخ تا دهه فجر امسال ۳۵ مدرسه دیگر نیز به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: مدارس و اماکن دولتی نیز باید از انرژی خورشیدی استفاده کنند تا هم سلامت مردم حفظ شود و هم در تامین انرژی خود بی نیاز از شبکه اصلی شوند.
وزیر کشور ظرفیتهای استان گلستان را در حوزههای گردشگری، کشاورزی، دامداری و صنایع متنوع و گسترده دانست و گفت: این استان میتواند مقصد مهم سرمایهگذاران باشد. همچنین باید با تامین زیرساخت ها مدت توقف مسافران مشهد مقدس، در این استان افزایش یابد.
وی با اشاره به برنامه مشترک «ایران جان» میان وزارت کشور و صداوسیما گفت: این پویش که از سال گذشته آغاز شده، در هر مرحله گوشهای از قابلیتها و ظرفیت های استان ها را برای مردم و سرمایهگذارران دولتی و خصوصی فراهم کرده است.
دکتر مومنی تأکید کرد: باید موانع از سر راه سرمایهگذاران و تولید کنندگان برداشته و فرصتهای برابر برای همه سرمایهگذاران فراهم شود تا دغدغهای جز تولید و اشتغال نداشته باشند.
وزیر کشور با بیان اینکه استان گلستان در بخش دیپلماسی استانی و تعامل با کشورهای همسایه خوب عمل کرده است، افزود: گلستان با داشتن مرزهای آبی و خشکی، ظرفیت بالایی برای تجارت منطقهای دارد.
دکتر مومنی، گلستان را استانی امن برای سرمایه گذاری دانست و تصریح کرد: این استان با دسترسی به مسیر کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب و نیز اتصال به خط ریلی، می تواند فرصتی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی باشد.
وزیر کشور در این مراسم به صورت ارتباط تصویری، دستور افتتاح همزمان هفت مدرسه و شش مگاوات نیروگاه خورشیدی را صادر کرد.